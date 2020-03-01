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العراق يضع شرطا على العائدين من إيران

كشف مصدر امني عراقي، عن إجراءات جديدة وضعت من الجانب العراقي على العائدين من إيران، للحد من الإصابات بفيروس كورونا المستجد.

وقال المصدر في تصريح لـ”سبوتنيك” إن “حجرا لـ15 يوما فرض على المسافرين العراقيين العائدين من إيران للتاكد من عدم حملهم فيروس كورونا”.

ويشمل الشرط الذي وضعه العراق على مواطنيه العائدين من المدن الإيرانية عبر المنافذ الحدودية، أبرزها الشلامجة في البصرة، وزرباطية في واسط، توقيع تعهد بدخول الحجر، وخضوعهم لجميع الفحوصات الطبية، والمختبرية لسلامتهم، وعدم إصابتهم بالمرض.

وأكد المصدر، أن “المنافذ الحدودية مع إيران لم تغلق أمام الحركة التجارية بين البلدين”.

يذكر ان وزارة الصحة والبيئة العراقية، اعلنت في بيان لها امس السبت، أن مجموع الحالات التي شخصت في العراق، 13 حالة، 12 منهم لعراقيين، وحالة واحد لطالب إيراني تم نقله إلى بلاده.

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