الوطنية: لن نصوت لحكومة “المكلف”لان طريقة اختياره هي ذات الطريقة التي تم فيها اختيار الحكومة المستقيلة

جدد رئيس كتلة الوطنية النيابية كاظم الشمري موقف الائتلاف الرافض لمنح الثقة لحكومة رئيس وزراء المكلف، مؤكداً ان الطريقة التي جاء بها هي ذات الطريقة التي تم فيها اختيار الحكومة المستقيلة.

واضاف الشمري في بيان صحفي اليوم السبت، ان عدم اشراك القوى الوطنية وتهميش المتظاهرين يُفقد اي حكومة مُكلفة الشرعية الشعبية ويعوق اي أملٍ بنجاحها.

واكد الشمري ان “الوطنية” لن تمنح هذه الحكومة الثقة لما تقدم أولاً ولخلو برنامجها من موعد ثابت للانتخابات المبكرة او اي اشارة لمطالب المتظاهرين السلميين او محاكمة قتلتهم والمعتدين عليها، فضلاً عن جملة ملفات وطنية أخرى.

المكتب الاعلامي لائتلاف الوطنية

29 شباط 2020