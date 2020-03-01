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الوطنية: لن نصوت لحكومة المكلف

جددت كتلة الوطنية النيابية، السبت، رفضها التصويت لحكومة رئيس الوزراء المكلف، مبينة ان برنامج الحكومة يخلو من موعد ثابت للانتخابات المبكرة او اي اشارة لمطالب المتظاهرين السلميين او محاكمة قتلتهم والمعتدين عليها.

وقال رئيس الكتلة كاظم الشمري في بيان ان “عدم اشراك القوى الوطنية وتهميش المتظاهرين يُفقد اي حكومة مُكلفة الشرعية الشعبية ويعوق اي أملٍ بنجاحها”.

واضاف ان “الوطنية لم تمنح هذه الحكومة الثقة لما تقدم أولاً ولخلو برنامجها من موعد ثابت للانتخابات المبكرة او اي اشارة لمطالب المتظاهرين السلميين او محاكمة قتلتهم والمعتدين عليها، فضلاً عن جملة ملفات وطنية أخرى”.

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