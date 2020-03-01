الى صديقي … ثعلب ( مقاطع شعرية )

1

حتما ليست دجاجة

تلك الدوائر النارية ليست جائعة

للجوع صرخة من نار

تلك النظرات لا تصرخ

الصراخ أصم يا صديقي

2

حتما ليست صدفة أن تقترب من المرآيا المحدبة

الصدفة لا تحتمل كل هذا العار

ربما يشاهد مقطعا ساخنا من باراسايت

أو يحرق شريط الصور الدسمة

3

حتما ليست ثقوبا من ملح

ولا أستعراضا لهيكل الأسفلت ولا محاولة لفك القيود عن التدرجات اللونية

أنها وقفة إحتجاج أمام الفراغ الزائف

4

حتما ليست أضواء حافية

لا صوت لها على دكة المدن البغيضة

لكن الصدى مر من الظل الثعلبي

5

حتما ليست أحلاما ثعلبية من ورق

لكنها

كالورق

حتما هو

كالحلم

ايفان علي عثمان

شاعر وكاتب