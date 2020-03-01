الى صديقي … ثعلب ( مقاطع شعرية )
1
حتما ليست دجاجة
تلك الدوائر النارية ليست جائعة
للجوع صرخة من نار
تلك النظرات لا تصرخ
الصراخ أصم يا صديقي
2
حتما ليست صدفة أن تقترب من المرآيا المحدبة
الصدفة لا تحتمل كل هذا العار
ربما يشاهد مقطعا ساخنا من باراسايت
أو يحرق شريط الصور الدسمة
3
حتما ليست ثقوبا من ملح
ولا أستعراضا لهيكل الأسفلت ولا محاولة لفك القيود عن التدرجات اللونية
أنها وقفة إحتجاج أمام الفراغ الزائف
4
حتما ليست أضواء حافية
لا صوت لها على دكة المدن البغيضة
لكن الصدى مر من الظل الثعلبي
5
حتما ليست أحلاما ثعلبية من ورق
لكنها
كالورق
حتما هو
كالحلم
ايفان علي عثمان
شاعر وكاتب