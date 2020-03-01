تركيا توقف الرحلات الجوية والبرية مع العراق

أعلنت السلطات التركية، يوم السبت، إيقاف الرحلات الجوية والبرية مع العراق مؤقتاً.

وقال وزير الصحة التركي فخر الدين قوجه إن “بلاده أوقفت الرحلات من وإلى إيطاليا والعراق وكوريا الجنوبية”.

واضاف ان “ذلك جاء تحسباً لانتشار فيروس كورونا الجديد”.