جامعة بابل توجه باعتماد التعليم الالكتروني بعد توقف الدوام بسبب كورونا

وجهت جامعة بابل، الاحد، باعتماد التعليم الالكتروني بعد توقف الدوام الرسمي بسبب كورونا، فيما دعت الطلبة الى الاستفادة ايضا من محاضرات التدريسيين المنتشرة في الموقع الالكتروني للجامعة.

وقال مدير اعلام الجامعة نعمان هادي الخزرجي في بيان ان “رئيس جامعة بابل عادل عباس الموسوي وجه باعتماد وسائط التعلم الالكتروني للتواصل مع طلبة الجامعة بعد توقف الدوام الرسمي بسبب كورونا”، مبينا ان “ذلك جاء بسبب الظرف القاهر الذي يتعرض له البلد”.

واضاف ان “هذا التوجيه هو من اجل استمرار التواصل العلمي وتقديم المحاضرات والاجابة عن جميع استفسارات للطلبة خلال فترة العطلة من خلال المواقع الالكترونية للجامعة والكليات ومنها برامج التعلم الالكتروني google classroom / Moodle فضلا عن مواقع التواصل الاجتماعي الاخرى”.

ودعا الطلبة الى “الاستفادة ايضا من محاضرات التدريسيين المنتشرة في الموقع الالكتروني للجامعة، فضلا عن المحاضرات الفديوية المسجلة للتدريسيين والتي تزيد عن (1880) محاضرة قام بتنفيذها مركز الوسائط الالكترونية المتعددة في الجامعة بشتى التخصصات العلمية والإنسانية”، لافتا الى ان “الجامعة اولت اهتماما بالغا بمشروع التعليم الالكتروني والعالم الافتراضي، للانتقالة لاحقا لاعتماد (التعليم الذكي) الذي يستثمر مختلف التقنيات التكنولوجية بغية إيصال المادة العلمية للطالب الجامعي على مدى (24) ساعة يوميا من التعليم”.

واكد ان “الجامعة اعتمدت في عملها على إدارة منصة (المودل) العالمي برفع التدريسيين لمحاضراتهم وعمل الاختبارات الالكترونية وإدخال التقنيات الحديثة من مختبرات افتراضية ومختبرات الواقع المعزز حيث أضفت هذه التقنيات للمحاضرات أجواء من التشويق وإدخال المادة العلمية بسهولة ومنح الطالب فرصة اكبر لمتابعة المحاضرة في اي مكان وزمان”.