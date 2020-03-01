جاهة وخطوبة الإعلامي معاذ العمري على الفنانة ديانا كرزون



الاردن 2020

توجهت عصر اليوم الجمعة الموافق 28/2/2020 جاهة كبيره من عشيرة العمري لطلب يد الفنانة ديانا كرزون وضمت الجاهة النخب الوطنية بكافة مراكزها ومناصبها السياسية والدينية والإعلامية والفنية والنقابية وحشد كبير من اصدقاء العروسين وكان في استقبال الجاهة الكريمة عدد من ال كرزون وأصدقائهم وانسبائهم .

ورحب الشيخ ابراهيم الشمايلة بالجاهة الكريمة وملبين طلبهم بالقبول وإشهار المصاهرة بين عشيرة العمري وآل كرزون ،كما تخلل حفل إشهار المصاهرة كلمات من كلا الجانبين التي اجمعت على أن اليوم هو للاعلان الرسمي والارتباط بين الإعلامي معاذ العمري والفنانة ديانا كرزون بحضور هذه الوجوه الكريمة من كافة ابناء الشعب الاردني .

وكان قد تراس الجاهة من آل العمري الكرام الإعلامي الأردني عصام العمري الذي قام بدوره بطلب يد الفنانة ديانا كرزون لابنه الإعلامي معاذ العمري وقال : حيث يقول المولى تبارك وتعالى ﴿وَمِن آياتِهِ أَن خَلَقَ لَكُم مِن أَنفُسِكُم أَزواجًا لِتَسكُنوا إِلَيها وَجَعَلَ بَينَكُم مَوَدَّةً وَرَحمَةً إِنَّ في ذلِكَ لَآياتٍ لِقَومٍ يَتَفَكَّرونَ﴾ ليختتم بقوله اسأل الله أن يبارك زواجكما، وأن يبارك عليكما، وأن يجمع الله بينكما في خير.

وبعد انتهاء مراسم الخطوبة من قبل الجاهة الكريمة ،اختصر الحفل تلبيس الذبل فقط على اهل العروسين ، وشكر الاعلامي معاذ العمري الحضور بكلمات عبرت عن غبطته وسعادته الكبيرتين لمن شاركه بالحضور لحفل خطوبته على الفنانة ديانا كرزون ، فيما وجه العروسين الشكر الكبير لكافة وسائل الاعلام المحلية والعربية التي تابعت اولا باول حفل الخطوبة .

ألف مبروك للعروسين ، بالرفاه والبنين