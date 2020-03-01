دعوة عربية لوقف لإطلاق النار في سوريا وتفعيل المسار السياسي

القاهرة – ابراهيم محمد شريف

دعا السيد أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، كافة الأطراف المتصارعة على الأرض السورية إلى وقف فوري لإطلاق النار في شمال غرب سوريا.

وحذر ابو الغيط من خطورة تصاعد المواجهات العسكرية المترتبة على التدخلات الإقليمية والدولية على الساحة السورية والتي ساهمت في تفاقم الوضع الميداني وتقويض فرص الحل السلمي للازمة السورية، وتداعيات هذا الوضع المضطرب على أمن واستقرار سوريا ومن ثم المنطقة.

واكد مصدر مسئول بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية أن التصعيد العسكري في شمال غرب سوريا، شكل نموذجًا صارخا لانتهاك القانون الدولي الإنساني، وتسبب في كارثة إنسانية غير مسبوقة بتشريد ما يزيد عن مليون نازح سوري ومواصلة استهداف المنشآت المدنية من مدارس ومستشفيات، مشددًا على أهمية التزام كافة الأطراف بقرارات واتفاقات وقف إطلاق النار.

وأشار ابو الغيط في هذا السياق على مسؤولية مجلس الأمن في إقرار هدنة إنسانية فورية وتوفير المساعدة العاجلة لأكثر من ثلاثة ملايين سوري.

ونقل المصدر عن الامين العام لجامعة الدول العربية السيد احمد ابو الغيط دعوته لإطلاق مفاوضات جدية تحت رعاية الأمم المتحدة بهدف تفعيل المسار السياسي، والدفع في اتجاه تنفيذ العملية السياسة وفقا لقرار مجلس الأمن 2254، مشددا في الوقت ذاته على ان اللجوء للحل العسكري لن يجلب سوى مزيد من الدمار والتشريد وإراقة الدماء من الشعب السوري

وفي ذات السياق يتوجه الامين العام لجامعة الدول العربية أحمد ابو الغيط الى العاصمة الجزائرية اليوم السبت التاسع والعشرين من فبراير 2020 م في زيارة رسمية تستغرق يومين تأتي في اطار الاعداد للقمة العربية الحادية والثلاثين المزمع عقدها في الجزائر الشهر المقبل .

صرح بذلك السفير حسام زكي الأمين العام المساعد أنه من المقرر ان تشهد الزيارة وهي الاولي التي يقوم بها ابوالغيط الي الجزائر منذ توليه مهام منصبه – لقاء مع السيد عبد المجيد تبون رئيس الجمهورية وجلسة محادثات مع السيد صبري بوقدوم وزير الخارجية.

وأوضح السفير حسام زكي أن المحادثات ستتركز حول عدد من الملفات الاقليمية الهامة في المنطقة العربية وفي مقدمتها الأزمتين في ليبيا وسوريا وآخر تطورات القضية الفلسطينية، كما ستتطرق الي موعد القمة المقبلة،

كما سيتم بحث عدد من الموضوعات المعروضة على جدول أعمال المجلس الوزاري المقبل للجامعة العربية في الرابع من مارس 2020 م

ومن الجدير بالذكر ان الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط قد تلقى دعوة رسمية لزيارة الجزائر للتشاور حول الترتيبات المتعلقة بعقد الدورة العادية الـ 31 للقمة العربية، والتى عرضت الجزائر استضافتها هذا العام حيث نقل هذه الدعوة سفير الجزائر في القاهرة الذي حمل الرسالة الموجهة من وزير خارجية الجزائر صبري بوقدوم إلى الأمين العام لجامعة الدول العربية والتي عرض فيها أهمية الزيارة في الإعداد للقمة العربية المقبلة في ظل التحديات الكبري التي تواجه العالم العربي حالياً.