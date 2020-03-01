عالية نصيف تدعو إلى إنصاف المعلمين والكوادر التربوية في الرواتب والتخصيصات والتقاعد

دعت النائبة عالية نصيف السلطتين التنفيذية والتشريعية

إلى تقديم الدعم والاهتمام الذي تستحقه شريحة المعلمين والكوادر التربوية وإنصافهم في الرواتب والتخصيصات والتقاعد وكافة مجالات الحياة .

وقالت في برقية تهنئة بمناسبة عيد المعلم :” في هذا اليوم

الذي يحمل عبقاً خاصاً وتأثيراً كبيراً في قلوبنا، نقدم أسمى التهاني والتبريكات إلى المعلمين والمدرسين والكوادر التربوية كافة، ونستذكر بكل حب واعتزاز ما قدموه للأجيال من علم وأخلاق، متحملين مختلف الظروف من حروب وأزمات، جاعلين هدفهم في الحياة بناء جيل يحمل الوعي

الذي يؤهله لبناء وطنه والنهوض بشعبه، فطوبى لأساتذتنا الكرام ولكل معلم ومعلمة قدموا زهرة شبابهم لخدمة العراق “.

وأضافت نصيف :” ان من واجب السلطتين التنفيذية والتشريعية

إنصاف شريحة المعلمين التي لم تنل استحقاقها الحقيقي الذي يتناسب مع أهميتها في المجتمع، فالمعلمون هم الأساس الذي تبنى عليه المجتمعات، وبالتالي يجب تقديم الدعم لهم سواء في مجال الرواتب والتخصيصات أو التقاعد والضمان الاجتماعي والصحي “.

وتابعت :” تحية من القلب الى صناع الوطن الذين أصبح الشيب

الذي يغطي رؤوسهم وسام شرف تقف له الأجيال احتراماً وإجلالاً، تحية لكل معلمة قضت عمرها في سباق مع الزمن بين تعليم التلاميذ وخدمة عائلتها في زمن كانت لاتوجد فيه حتى إجازة أمومة، تحية لهم في عيدهم، ونسأل الله تعالى أن يعيده عليهم بالخير والسعادة “.