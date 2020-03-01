عمليات عسكرية لتعقب داعش بعد مقتل 3 مقاتلين شمالي بغداد

أعلنت خلية الإعلام الأمني، مقتل ثلاثة مقاتلين من الحشد العشائري في إطلاق نار مباشر من قبل عناصر تنظيم داعش في منطقة هور الباشا الواقعة شمالي بغداد، جاء ذلك بالتزامن مع عمليات عسكرية تنفذها القوات الامنية في مناطق متفرقة شمالي بغداد لم تسفر من اعتقال ارهابيين.

وذكر بيان صادر عن الخلية تابعته (المدى): “استشهاد ثلاثة مقاتلين من الحشد العشائري بإطلاق نار مباشر من قبل عناصر عصابات داعش الإرهابية في منطقة هور الباشا شمالي العاصمة بغداد”.

وأضاف البيان “القوات الأمنية تجري عملية تفتيش بحثا عن العناصر التي أقدمت على هذا العمل الإرهابي”.

وفي سياق آخر، أعلن الحشد الشعبي، العثور على مخبأ للأسلحة تابع لتنظيم داعش غربي سامراء.

وذكر إعلام الحشد في بيان تلقت (المدى) نسخة منه، ان “معلومات استخباراتية دقيقة حصلت عليها استخبارات اللواء 314 بالحشد الشعبي أفادت بوجود مخبأ للأسلحة يعود إلى فلول تنظيم داعش الإرهابي في منطقة الزورة غربي مدينة سامراء”.

وأضاف أن “قيادة القاطع وجهت ابطال اللواء 314 بعملية البحث والتفتيش حيث تم العثور على مخبأ يحتوي على عدد من الأسلحة التي كانت تُستخدم في تنفيذ العمليات الإرهابية ضد القطعات الأمنية والمواطنين”.

وكانت القوات المشتركة قد نفذت يوم 24 شباط الماضي عملية إنزال نوعية بإسناد من التحالف الدولي ضد الإرهاب، وأسفرت عن قتل ثلاثة مقربين من زعيم التنظيم واعتقال آخرين، في كركوك.

بدورها، أكدت الجبهة التركمانية، أمس السبت، أن المناطق التركمانية مازالت تتعرض بين الحين والآخر وبشكل مبرمج لهجمات تقوم بها فلول تنظيم داعش في اطراف قضاء داقوق في جنوب كركوك وآخرها قيامها بهجوم على أحد النقاط التابعة للقوات الاتحادية.

وأكد الناطق الرسمي باسم الجبهة التركمانية أن الهجوم جاء على بعد كيلومتر واحد من قضاء داقوق وراح ضحيته أحد افراد القوات الامنية.

وطالبت الجبهة التركمانية، القائد العام للقوات المسلحة ووزارتي الداخلية والدفاع باتخاذ تدابير وإجراءات حازمة في هذا الموضوع وبعدم الاستهانة بالدم العراقي، على حد تعبيرهم.

وأضافت، أنه من الضروري تقوية الملف الأمني في قضاء داقوق والاستعانة بأبناء القضاء للحفاظ على الأمن والاستقرار عبر تشكيل قوة إضافية من أبناء القضاء لسد الفراغ الأمني في هذه المناطق.

وطالبوا أيضاً بضرورة قيام القوات الاتحادية بتمشيط أطراف قضاء داقوق والقرى التابعة لها للحد من هذه الهجمات.

الى ذلك، أفادت خلية الإعلام الأمني في بيان آخر بأن قطعات قيادة عمليات سامراء، نفذت عملية بحث، وتفتيش في جزيرة غرب سامراء.

وأضافت الخلية، أن القطعات، عثرت خلال العملية على 38 عبوة ناسفة من بينها (12) عبوة عبارة عن “جلكان” صفيحة سعة 10 لتر من مخلفات “داعش” الإرهابي، منوهة إلى أن العبوات تم إتلافها تحت السيطرة.

وكشفت الخلية، عن تمكن قسم استخبارات، وأمن القيادة نفسها، من خلال التنسيق المشترك مع فوج طوارئ صلاح الدين الرابع عشر، وبناءً على ورود معلومات عن وجود صاروخ في منطقة حضيرة الشرقية، من تفكيكه تحت السيطرة.

وكانت القوات قد أجرت في 24 شباط الماضي، عملية تفتيش بحثا عن عناصر إرهابية استهدفت يوم الأحد الماضي، بالأسلحة الخفيفة، والمتوسطة، ملعبا ومقهىً، في منطقة البوصفة التابعة لقضاء بلد في محافظة صلاح الدين.

وأعلن العراق، في كانون الأول 2017، تحرير كامل أراضيه من قبضة تنظيم “داعش” بعد نحو ثلاث سنوات ونصف من المواجهات مع التنظيم الإرهابي الذي احتل نحو ثلث البلاد، فيما تواصل القطعات العمليات لملاحقة ما تبقى من التنظيم الارهابي حتى الآن.

في سياق آخر، أعلن قائممقام قضاء القائم غربي الأنبار أحمد جديان، في تصريح صحفي الجمعة، اكتمال العمل على إعادة تأهيل خط كهرباء الـ400 في القضاء، غربي البلاد. وأضاف جديان، سيرنا على الخط المذكور، خط آخر يطلق عليه رقم “132” الذي تمت إحالته إلى شركة تركية، ضمن القرض الألماني، والعمل جار عليه حالياً، برفع مخلفات أبراج الطاقة التي دمرها “داعش” عندما استولى على القائم، في وقت سابق.

ونوه جديان، أن العمل على إعادة تأهيل الخط الناقل للطاقة الكهربائية، سيبدأ من قضاء حديثة، غربي الأنبار، إلى القائم.

ولفت إلى أن العمل متقدم في محطة كهرباء عكاز الغازية، الكائنة في القائم، ومن المحدد أن يستكمل إنجاز إحدى الوحدتين والتي تعطي 125 ميغاواط، نهاية شهر تموز المقبل.

وأكد جديان، أن وحدة 125 ميغاواط، ستدعم قضاء القائم بشكل كامل، وستساهم بتشغيل كافة المشاريع الصناعية، والزراعية في المدينة.

وكشف، قائممقام قضاء القائم، أن عقد إعادة تأهيل محطة كهرباء عكاز الغازية، لشركة “جيل جنرال إليكترك” الأمريكية، والتنفيذ عن طريق شركة عراقية مستخدمةً أجهزة ومواد أميركية، وبكلفة 82 مليون دولار.

وكانت وزارة التخطيط، قد أعلنت في 17 تموز 2019، توقيع عقد تأهيل محطة كهرباء عكاز الغازية، وتأهيل شبكة القائم 400 كي في، على أن يتم اكمالها خلال سنة واحدة.

وأكدت التخطيط حينها في بيان، أن المحطة سوف توفر طاقة إجمالية قدرها 250 ميغاواط تضاف إلى الشبكة الوطنية لتغذية محافظة الأنبار.