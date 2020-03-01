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مكتبه: عبد المهدي سيعلن موقفه بشأن الاستمرار برئاسة الحكومة يوم غد

أكد المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي، الأحد، أن الاخير سيعلن موقفه برئاسة الحكومة يوم غد الموافق الثاني من شهر آذار.

وذكر المكتب في بيان “ينفي المكتب الاعلامي لرئيس مجلس الوزراء، ما تناولته بعض وسائل الإعلام عن إبلاغه الكتل السياسية او غيرها موقفا جديدا حول الاستمرار برئاسة الحكومة”.

وأضاف أن “موقف عبد المهدي هو نفسه الذي أعلن عنه رسميا في رسالته المرسلة إلى مجلس النواب يوم ١٩ شباط”.

وواوضح المكتب، أن “عبد المهدي سيعلن موقفه الرسمي بعد انتهاء المهلة التي حددها حينها والتي تنتهي في ٢ آذار الجاري”.

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