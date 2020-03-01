هل اتبع الجمهور أهل البيت ع ؟ ( الإمام الحسن ع أنموذجا)،

مروان خليفات

عاش الإمام الحسن ع إلى سنة 50 للهجرة، ومع ذلك روى عنه الجمهور 13 حديثا فقط !! وهذا الرقم حسب احصاء ابن حزم في كتابه أسماء الصحابة الرواة، ص 143.

ولا نعلم عدد الصحيح منها، وقد صحح بعض اهل الرجال حديثا له يفضل أباه عليا ع على الأولين والآخرين ( وهي عقيدة الإمامية الآن) والحديث في مسند أحمد ومستدرك الحاكم ولنا منشور حوله …

رووا عن الإمام الحسن ع 13 حديثا، في حين رووا عن أبي هريرة 5374 حديثا !! ورووا عن ابن عمر 2630 حديثا كما في أسماء الصحابة الرواة لابن حزم ،

أسماء الصحابة الرواة، ص 37 و38

فهل كان ابو هريرة وابن عمر من العترة الذين أمر النبي بالتمسك بهم والأخذ عنهم ؟!

وهل يصح زعمهم أنهم يتبعون أهل البيت وقد رووا عن علي ع صحيحا 50 حديثا وعن الزهراء ع حديثين وعن الحسن والحسين أقل من عشرين حديثا ؟ !

فقارن واحكم أيها المتابع .

أما الإمامية فقد رووا عن الإمام الحسن ع أكثر تراث اهل البيت ع الواصل إلى سائر الأئمة، ومسند الإمام الحسن المجتبى ع ، لمؤلفه، عزيز الله العطاردي يقع في ثمانمائة صفحة، وهو مليء بالروايات عن الإمام (ع)، ويعكس مدى كثرة رواية الإمامية عنه.

يقول محمد أبو زهرة الأزهري: ” لقد قام أولئك الأبناء بالمحافظة على تراث أبيهم ــ علي ع ــ الفكري، وهو إمام الهدى، فحفظوه من الضياع، وقد انتقل معهم إلى المدينة…

وبذلك ننتهي إلى أن البيت العلوي فيه علم الرواية كاملة عن علي (رضي الله عنه)، رووا عنه ما رواه عن الرسول كاملا! أو قريبا من الكامل! ورووا عنه فتاويه كاملة، وفقهه كاملا أو قريبا من الكمال، واستكنوا بهذا العلم المشرق في كن من البيت الكريم…ومهما يكن فقد كان جزء كبير من علم آل البيت هو علم علي، آل إليهم من تركته المثرية ”

الإمام الصادق: ص 163 – 164.