يجب وقف التظاهرات مؤقتا تجنبا لإصابات بكورونا 

بقلم مهدي قاسم
بعد تشكّل ونضوج العصر التنويري الغربي وما تبع ذلك من عملية تحرير آليات الدولة وإدارتها المدنية من سطوة الكنيسة ، أصبحت قيمة الإنسان ــ الفرد هي التي تكتسب الأولوية والصدارة ليس في الوعي العام فقط إنما في تصورات الدولة وتعاملها مع أفراد المجتمع ، انطلاقا من مواد الدستور الجديد التي تضمنت مجموعة حقوق ركزت بالدرجة على هذه القيمة الإنسانية من حيث كونها أغلى و أثمن قيمة و فوق أي شيء آخر ما عداه ، ولا يمكن الإفراط بها برخص و مجانية ، مهما كانت الظروف و الأحوال الاستثنائية ..
ربما قد يكون ما قلناه ــ أعلاه ــ معروفا ومدركا لكثير من السادة القراء ، إلإ إنه لا يضر تكراره وإعادة قوله بين حين و آخر ، بعدما وجدنا كم أصبحت حياة الفرد العراقي دون قيمة تذكر ، وتُكاد تكون بمرتبة قيمة حياة ذباب وبعوض ، بسبب سهولة القتل لأبسط و اتفه أمور لا تستدعي حتى ولا صفعة تإديبية ناهيك عن ( جرة إذن مقتدائية إجرامية التي انتهت بارتكاب مجازر مروّعة في كل من بغداد والنجف والناصرية و كربلاء ) ، و هنا دون التطرق إلى نزاعات عشائرية بين وقت و آخر و مرارا بسبب صخلة أو خروف أو عركة أطفال !!، وما يسفر عن ذلك من مواجهات حامية الوطيس و الضجيج ، و سقوط عديد من قتلى و جرحى ، و لا عن 800 متظاهر شهيد قُتلوا لأنهم تظاهروا مطالبين بالخبز والعمل والخدمات الإصلاحات الحقيقية من قبل أطراف شبحية مجهولة لا يعرفها غير الحكومة الكسيحة والمتواطئة ، فكل هذه الأمور باتت معروفة لكل بعيد وقريب ، إنما ما أردنا تأكيده ، هو الانتشار البطيء لفيروس كورونا في العراق وفي مقابل ذلك ضعف إجراءات الحكومة الوقائية واستعدادتها الميدانية الطبية والعلاجية الجيدة البائسة ، والتوقعات المؤسفة والمبنية على احتمال انتشار هذا الوباء على لا نطاق واسع في العراق و على غرار انتشاره الراهن في إيران .
لهذا و انطلاقا من كل هذا يجب وقف التظاهرات مؤقتا ، و ذلك حفاظا على حياة الشباب والفتيان المتظاهرين الذين باتت حياتهم ثمينة وغالية بالفعل عند أغلبية الشعب العراقي لما يحملونه من روح تضحية وطنية عالية ووعي عصري و مدني متحضر بالتغيير و الإصلاح ..
علما أن أسوأ و أخطر ما يتسم فيه هذا الوباء وانتشاره السريع عبيراحتكاك بين حشود وتجمعات بشرية سواء كبيرة أو صغيرة .
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العراق: ارتفاع عدد الإصابات بكورونا واتجاه لفض تجمعات الاحتجاج
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- فحص القادمين من الصين في مطار النجف العراقي – الصورة من الفرات نيوز
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أسامة مهدي: فيما أعلن في بغداد اليوم عن ارتفاع عدد الاصابات بفيروس كورونا الى 7 تدرس وزارتا الداخلية والصحة فض الاعتصامات وتجمعات الاحتجاجات خشية انتشار فيروس كورونا بين المتظاهرين الذين تجري عليهم حاليا عمليات فحص للتأكد من سلامتهم.
واعلنت وزارة الصحة العراقية اليوم عن ظهور اصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع عدد المصابين في البلاد الى 7 اشخاص.
وأكد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والبيئة سيف البدر اكتشاف حالةً جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد في محافظة كركوك الشمالية لرجل يبلغ من العمر 51 عاما كان قد عاد الى العراق قادما من ايران وتمت متابعته من قبل مفارز وزارة الصحة التي أُخذت له عينات لإجراء الفحوصات المختبرية بعد الحجر عليه تبين ان نتيجة الفحوصات المختبرية موجبة وهو حالياً في احدى المستشفيات الخاصة لمتابعة وضعه الصحي.
ودعت الوزارة في بيان تابعته “إيلاف” جميع المؤسسات والمواطنين الالتزام بالتوجيهات التي تصدر عن خلية الازمة الوزارية لمواجهة مرض فيروس كورونا المستجد”.
وكانت الوزارة أعلنت امس تسجيل الإصابة السادسة بفيروس كورونا في البلاد تعود لشاب عاد من ايران الى العاصمة بغداد قبل اعلان اصابة بالنجف لوافد ايراني و4 في كركوك كانوا في ايران أيضاً.
وقررت السلطات تعطيل الدوام الرسمي في المدارس والجامعات لعشرة أيام بدءاً من غد السبت على خلفية انتشار فيروس كورونا المستجد كما منعت سفر العراقيين ودخول رعايا الصين وإيران واليابان وكوريا الجنوبية وتايلاند وسنغافورة وإيطاليا والكويت والبحرين الى البلاد باستثناء الوفود الرسمية والأجنبية والهيئات الدبلوماسية بعد اجراء الفحوصات الطبية اللازمة عليهم.