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اربيل: حجر أكثر من 1000 مشتبه باصابتهم بفيروس كورونا

أعلنت مديرية الصحة العامة في محافظة اربيل عاصمة اقليم كردستان، اليوم الاثنين، حجر أكثر من 1000 مشتبه باصابتهم بفيروس كورونا.

وقال مدير الصحة دلوفان محمد في مؤتمر صحفي عقده اليوم، ونقلته وسائل اعلام كردية، انه “الى الان تم حجز 1095 شخصا ضمن الحدود الادارية لمحافظة اربيل اذ سيمكثون في الحجر الصحي لمدة 14 يوما”، مبينا ان “بعضا من المشتبه باصابتهم بالفيروس ستنتهي مدة حجرهم يوم الخميس المقبل”.

واضاف انه “تم تحديد اماكن خاصة في المستشفيات لعزل اية حالة يُشتبه بها، ومن ثم يتم نقلها الى المراكز الخاصة لإخضاعم للرقابة الصحية والعلاج”، مشيرا الى “تهيئة 12 مركزا للحجز في اربيل”.

واعلنت كل من ادارتي اربيل والسليمانية في وقت سابق من اليوم حظر اقامة مراسم العزاء المناسبات الدينية بشكل مؤقت.

وكانت وزارة الصحة الاتحادية اعلنت، في وقت سابق، عن تسجيل اربع حالات اصابة بفايرس كورونا مؤكدة في السليمانية.

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