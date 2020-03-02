الأموال التي تهدر للتدخين تكفي لمحاربة الفقر والقضاء عليه،

نعيم الهاشمي الخفاجي

التدخين ليس مختصر على بلد معين بل هو ظاهرة متفشية بكل دول العالم، ورغم أن منظمات الصحة العالمية تحذر من مخاطر التدخين بل والزمت الشركات المصنعة للتبوع بكتابة (التدخين سبب رئيسي لأمراض سرطان الرئة) وهذه الجملة تكتب تحت كلمة تحذير، أرباح شركات تصنيع السجائر بمختلف أنواعها تربح مئات مليارات الدولارات على حساب صحة الانسان، التدخين الباب الرئيسي الذي تدخل منه المخدرات مثل( الحشيشة) وتشكل خطر على المجتمعات، في دول أوروبا تم فرض ضرائب بشكل جدا عالي على السجائر بحيث علبة الدخان الواحدة تصل لأكثر من سبعة دولار والحمد لله انا لست من المدخنين، بالعراق دائما نقرأ مقالات من فئات مثقفة تدعي الحرص على المجتمع ودائما يتباكون ويصرخون عندما تقرب ذكرى عاشوراء الشهادة والإباء أو زيارة أربعينة الإمام الحسين ع وينظمون حملات لمحاربة المواكب الحسينية في اسم لو تصرف أموال طعام الإمام الحسين ع للفقراء لما بقي فقير، اقترح على هؤلاء الحريصين على سعادة المجتمع العراقي للقشر نطالبهم في طرح مبادرة تطالب في وقف التدخين وأموال التدخين تذهب لمساعدة الفقراء والمساكين وفي خدمة المجتمع وقطع التدخين يقضي على أمراض سرطان الرئة والربو والالتهابات المزمنة وينهي الريحة العفنة من الملابس وفم المدخن، لكن انا على يقين أن هذه الدعوة لم يستجيب إليها أحد لسبب بسيط أنها دعوة صادقة لخدمة المواطنين جميعا وترضي المجتمع والضمير والله عز وجل.

نعيم عاتي الهاشمي الخفاجي

كاتب وصحفي عراقي مستقل.