الرئيس بارزاني يوجّه رسالة للرأي العام الكوردستاني والعراقي

شكر الزعیم الكوردي مسعود بارزاني ، اليوم الاثنين ، الاطراف السیاسیة‌ في اقليم كوردستان ، والقوى السياسية الوطنية العراقية ، فيما يتعلق بموضوع منح الثقة من عدمه للحكومة العراقية ، وقطع الطريق على انزلاق العراق نحو كوارث جديدة وتعميق ازماته الداخلية .

الزعيم الكوردي رئيس الحزب الديمقراطي الكوردستاني ، قال في بيان للرأي العام الكوردستاني والعراقي ، “اود من كل قلبي التعبير عن شكري وتقديري لجميع القوى السياسية الكوردستانية التي وحدت صفوفها ومواقفها فيما يخص موضوع منح الثقة من عدمه للحكومة العراقية الجديدة ، رغم اختلاف وجهات النظر فيما بينها ” ، مضيفاً أن ” وحدة الموقف هذه مكسب تاريخي لشعب كوردستان وموضع تقدير”.

وتابع الزعيم الكوردي ، بالقول “بموازاة ذلك ، أوجه الشكر لكل القوى السياسية الوطنية العراقية التي حالت بمواقفها الصحيحة والمنطقية دون تعميق الأزمات في العراق اكثر فأكثر والإنزلاق نحو الكوارث”.

مضيفاً ، إن ‎”موقفهم هذا كان تقديراً لمبادئ الديمقراطية، ومراعاةً لمطالب كل المكونات العراقية ، لتقويم مسار العملية السياسية ” ، مردفاً بالقول ” الآن بات العراق على اعتاب مرحلة جديدة ، يمكن أن تتاح فيها الفرصة لتنفيذ المطالب المشروعة للمتظاهرين ، وتمهيد الأرضية المناسبة لتوافق وطني شامل، وضمان التقارب بين كافة الأطراف”.