النزاهة: ضبط تصاريح ومعاملات جمركية بميناء أم قصر لعدم استيفاء رسومها

كشفت دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة، الاثنين، عن تنفيذ عمليتين منفصلتين لضبط تصاريح ومعاملات جمركية لم يتم استيفاء الرسوم القانونية المفروضة عليها في مديرية جمرك أم قصر الأوسط وميناء أم قصر الشمالي، مبينة أن العمليتين أسفرتا عن ضبط عدد من المتهمين، من بينهم مسؤول في مديرية الجمرك.

وقالت الدائرة في بيان إن “ملاكات مديرية تحقيق البصرة، التي انتقلت إلى جمرك أم قصر الأوسط، تمكنت من ضبط مسؤول الأمور الجمركية لقيامه بصرف دفتر تصاريح جمركية لأحد المخلصين بشكل مخالف للقانون، حيث ضبطت بحوزة المخلص (25) تصريحة دون دفع الرسوم القانونية لها”.

وأضافت الدائرة، أنه “تم خلال العملية ضبط (250) تصريحة لم يتم استيفاء الرسوم المفروضة عليها، فضلا عن تصاريح أخرى كانت مخفية خلف كرفانات الاستنساخ”.

وأشارت، إلى أن “ملاكات المديرية تمكنت، بعملية منفصلة في ميناء أم قصر الشمالي، من ضبط ثلاثة معقبين بحوزتهم معاملات جمركية أثناء قيامهم بإكمال إجراءاتها بدون تخويل رسمي”.

وتابعت، أنه “تم تنظيم محضري ضبط أصوليين بالمضبوطات في العمليتين اللتين نفذتا بناء على مذكرتي ضبط قضائيتين، وعرضهما، رفقة المتهمين على قاضي محكمة التحقيق المختصة بقضايا النزاهة في البصرة؛ الذي قرر توقيفهم على ذمة التحقيق”.