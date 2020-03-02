رئيس الاتحاد العربي لحقوق الإنسان يؤكد:سلامة الاجراءات التي تتخذها الدولة للوقاية من فيروس كورونا

بيان صحفي للنشر

وتوافقها مع الشرعة الدولية ومسئولية الدولة في حماية المواطنين والمقيميين

عبر رئيس الاتحاد العربي لحقوق الانسان المستشار عيسى العربي عن تأيده للاجراءات التي اتخذتها الدولة في صدد استراتيجيتها المعنية بمحاربة انتشار فيروس كورونا (كوفيد 19) بالمجتمع، والتوجيهات التي اعلنها صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء لمختلف الاجهزة المعنية بمملكة البحرين، مؤكدا على سلامة تلك الاجراءات وتوافقها مع ما دعت اليه الشرعة الدولية لحقوق الانسان لاسيما الاعلان العالمي لحقوق الانسان والعهد الدولي الاول، وما اكد عليه اعلان الامم المتحدة للحق في التنمية وخطتها للتنمية المستدامة 2030، والتي نصت جميعها على الحق في الحياة والصحة والسلامة الجسيدة والنفسية، واكدت على ضرورة قيام الدول بتولي مسئولياتها في حماية مجتمعاتها وشعوبها من كل ما يهدد حياتهم وصحتهم وسلامتهم وبما تتطلبه من اجراءات كافية ولازمة لتحقيق ذلك، حيث تتقدم في مثل تلك الحالات الحقوق الجماعية للمجتمعات على الحقوق الفردية للافراد.

وفي هذا الشأن اشاد الاتحاد العربي لحقوق الانسان في بيان اصدره اليوم الموافق الاول من مارس 2020، بالشفافية التي تتعاطي معها مختلف الاجهزة المعنية بالبحرين في الاعلان عن كل ما يتعلق باستراتيجية المملكة لمحاربة انتشار مرض كرونا المتفشي بالعالم، وبالاجراءات التي تقوم بها مختلف اجهزة المملكة لمحاربة تفشي المرض وحماية المدنيين دالخ اقليم الدولة، لاسيما الاجراءات التي تقوم بها الاجهزة المعنية بالصحة العامة، مؤكدا على ان جميع الاجراءات التي اتخذتها مملكة البحرين بما في ذلك الاجراءات التي تقوم بها وزارة الداخلية، والتوجيهات الحازمة التي اصدرها معالي وزير الداخلية في هذا الصدد، تنسجم تماماً مع مسئوليات الدولة المعنية بحماية حقوق الانسان ولا تتعارض باي شكل من الاشكال مع قيم ومبادئ حقوق الانسان، ودعى الاتحاد العربي لحقوق الانسان في بيانه الى تجاهل جميع الدعوات المغرضة التي تصدر من البعض، وتزعم تعارض تلك الاجراءات مع حق الانسان في التنقل والحرية والتعليم وحقه في تلقي العلاج والخضوع للفحوصات الطبية وممارسة شعائره الدينية والاجتماعية، حيث ان تلك الدعوات تهدف الى الاساءات لمملكة البحرين وتاتي في اطار ما درج عليه البعض في استهداف البحرين بحجج واهية وباطلة. مؤكداً على ضرورة تحمل جميع المواطنين والمقيمين لمسئولياتهم المجتمعية، وتعاونهم مع مختلف اجهزة الدولية ومؤسساتها المعنية بتنفيذ الاستراتيجية الوطنية الخاصة بمكافحة انتشار فيروس كورونا الجديد ومع كل الدعوات والاجراءات التي يقوم بها المملكة وتسعى الى تنفيذها والهادفة الى حماية صحة وسلامة المجتمع البحريني.

جنيف 1 مارس 2020

المستشار / عيسى العربي

رئيس الاتحاد العربي لحقوق الإنسان