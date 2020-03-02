رئيس الجمهورية يبدأ مشاوراته لاختيار مرشح بديل عن علاوي خلال 15 يوماً

اعلن رئيس الجمهورية برهم صالح، الاثنين، عن البدء بمشاوراته لاختيار مرشح بديل عن علاوي خلال 15 يوماً، فيما وجه شكره لرئيس الوزراء المكلف محمد علاوي على جهوده وموقفه بالاعتذار عن التكليف.

وقال مكتب رئيس الجمهورية في بيان “بالإشارة الى بیان رئيس مجلس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي حول عدم تمكنه من تشكيل حكومته خلال الفترة الدستورية المحددة، واستناداً الى احكام المادة 76 من الدستور، يبدأ رئيس الجمهورية برهم صالح مشاورات لاختيار مرشح بديل خلال مدة 15 يوماً في نطاق مسؤولياته الدستورية والوطنية”.

ووجه صالح “الشكر ل‍محمد توفيق علاوي على جهوده وموقفه بالاعتذار عن التكليف”، داعيا القوى النيابية الى “العمل الجاد للتوصل إلى إتفاق وطني حول رئيس الوزراء البديل، والمقبول وطنيًا و شعبيا، خلال الفترة الدستورية المحددة، من أجل تشكيل حكومة قادرة على التصدي لمهامها في ضوء التحديات الجسيمة التي تواجه العراق”.

واكد صالح ان “الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد تستدعي وقفة وطنية مسؤولة من الجميع”، مشجددا على ضرورة “أن تحظى الشخصية البديلة التي سيتم تكليفها بالمقبولية المطلوبة، سواء على المستوى الشعبي او النيابي، لتشكيل حكومة موقتة تلتزم بواجباتها تجاه المواطنين، ومؤتمنة على إجراء إنتخابات نيابية مبكرة”.

وشدد صالح ان “التداعيات الامنية والسياسية والاقتصادية والتحديات الصحية التي تواجه العراق والمنطقة والعالم، تحتم الاسراع في حسم ملف الحكومة المؤقتة، من اجل حماية أمن وسلامة المواطنين والانطلاق نحو تحقيق مشروع الإصلاح كإستحقاق وطني عراقي”.