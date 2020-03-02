تحية الى من يساند ثورة الشبيبة
العراقية المجيدة
*شعب ايقوده شهيد
ميسون نعيم الرومي
-(شعب قافل ع القضية) – يطرد الفاشي الجديد
يا عـراقي اويا مجـيـد – (شـعب ايقوده شهيد)-
ابدمهه ضحـَّـت هالشباب – رايه شـَـدَّت بالوريد
مـِـيـْتْ يوم الشعب صامد – ايعيش يرفض كالعبيد
بسمك اوصاحوا عـراق – شاب،شايب،وي وليد
لا تــَحـَـزّب لا تـَكـَـتـل – مانـريـد اولا نـريـد
كلنه واحد تحت رايه – راية الشـعب العتـيـد
الموت ايخافك يا عراق – صامد انت كالحديد
انريد حقنه انـْـزَلنـْه كلنه – عامل اوفلاح،طالب شديد
شعب قرر سلطه تسقط – والشعب رأيه سديد
چنـَّه أول صرنه تالي – احـْكـَمـْـنـَه سافل والبليد
باگوا افلوس العراق – والشعب اصبح شـريد
درَّة الشرق العظيمه – حاضرة (بغداد) الرشيد
ما نخاف اولا نهاب – نبني مسـتقبـَـل سـعـيـد
*(كـِتـْلوا عشره كـِـتـْلوا ميـَّه) – عن عزمنه ما نحيد
النصر إلنه قريـب – والنصر حتمـا أكـيــد
*(شعب قافل ع القضية)- (شـعب ايقوده شهيد)-
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*شعب ايقوده شهيد:- من أهازيج المتظاهرين في الساحات
*شعب قافل ع القضية:- من أهازيج المتظاهرين في الساحات
*كـِتـْلوا عشره كـِـتـْلوا ميـَّه:- من أهازيج المتظاهرين في الساحات
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1/آذار/2020
ســـــــــــــــــتوكهولم