تحية الى من يساند ثورة الشبيبة

العراقية المجيدة

*شعب ايقوده شهيد

ميسون نعيم الرومي

-(شعب قافل ع القضية) – يطرد الفاشي الجديد

يا عـراقي اويا مجـيـد – (شـعب ايقوده شهيد)-

ابدمهه ضحـَّـت هالشباب – رايه شـَـدَّت بالوريد

مـِـيـْتْ يوم الشعب صامد – ايعيش يرفض كالعبيد

بسمك اوصاحوا عـراق – شاب،شايب،وي وليد

لا تــَحـَـزّب لا تـَكـَـتـل – مانـريـد اولا نـريـد

كلنه واحد تحت رايه – راية الشـعب العتـيـد

الموت ايخافك يا عراق – صامد انت كالحديد

انريد حقنه انـْـزَلنـْه كلنه – عامل اوفلاح،طالب شديد

شعب قرر سلطه تسقط – والشعب رأيه سديد

چنـَّه أول صرنه تالي – احـْكـَمـْـنـَه سافل والبليد

باگوا افلوس العراق – والشعب اصبح شـريد

درَّة الشرق العظيمه – حاضرة (بغداد) الرشيد

ما نخاف اولا نهاب – نبني مسـتقبـَـل سـعـيـد

*(كـِتـْلوا عشره كـِـتـْلوا ميـَّه) – عن عزمنه ما نحيد

النصر إلنه قريـب – والنصر حتمـا أكـيــد

*(شعب قافل ع القضية)- (شـعب ايقوده شهيد)-

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*شعب ايقوده شهيد:- من أهازيج المتظاهرين في الساحات

*شعب قافل ع القضية:- من أهازيج المتظاهرين في الساحات

*كـِتـْلوا عشره كـِـتـْلوا ميـَّه:- من أهازيج المتظاهرين في الساحات

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1/آذار/2020

ســـــــــــــــــتوكهولم