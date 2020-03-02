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صورة قلمية

بقلم : شاكر فريد حسن

تمضي الأيام وتمرُّ السنين، تتغير الملامح والوجوه والآراء والمواقف، وتتبدل الشوارع والأزقة، والنظرة للحياة والناس. الصغار يكبرون ويصبحون شبابًا، والكبار يموتون.

يتغير المناخ، والجغرافيا، وفصول السنة، المواهب تتطور، والشعراء تتغير أدواتهم وخيالاتهم وموضوعاتهم وصورهم الشعرية وحروفهم وكلماتهم، والصداقات تتبدل، منها يدوم ويتواصل، ومنها سرعان ما ينتهي ويكون في دائرة النسيان.

المتحول هو الزمن، أما الثابت فهو المكان الجميل الأحب إلى قلبي، قريتي ومسقط رأسي ” مصمص “، التي لا ولن ابرحها حتى الموت، فأدفن في ثراها.

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