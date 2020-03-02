مسرور بارزاني: على الحكومة العراقية المقبلة احترام الكيان السياسي لإقليم كوردستان

أكد رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، مساء اليوم الأحد، أن على الحكومة العراقية المقبلة أن تحترم الكيان السياسي للإقليم.

جاء ذلك، خلال مقابلة صحفية في العاصمة الأردنية عمان، حيث يجري رئيس الحكومة زيارة رسمية.

وقال بارزاني للصحفيين، إن «علاقاتنا مع الأردن جيدة عموماً وبتصورنا إنه يمكن تطوير علاقاتنا في القطاعين الاقتصادي والتجاري».

وأشار رئيس الحكومة إلى أن الأردن قدم الدعم والمساعدة للإقليم خلال الحرب على تنظيم داعش، لافتاً إلى أن الهدف من هذه الزيارة هو تقديم الشكر والعرفان وتطوير العلاقات الاقتصادية بين الطرفين.

وشدد بارزاني على ضرورة أن تحترم الحكومة العراقية المقبلة الكيان السياسي لإقليم كوردستان وحقوقه الدستورية.

وقال رئيس حكومة اقليم كوردستان : «اتصلت مع وزير المالية العراقي وأكد لي أن أحد المدراء العامين رفض التوقيع على قرار الوزير القاضي بإرسال ميزانية الإقليم متصوراً أنه بإمكانه إيقاف إرسال رواتب الموظفين».

وتابع «آمل أن تصل هذه الرواتب بأسرع وقت حتى تبدأ الوزارات بتوزيعها على الموظفين ».

وبالنسبة لإعلان إصابات بفيروس كورونا في مدينة السليمانية بإقليم كوردستان، قال بارزاني: «لن نكون واقعيين في حال لم نتوقع وصول الفيروس إلى كوردستان، لقد اتخذنا تدابير الوقاية ونأمل من المواطنين أيضاً أن يلتزموا بالإجراءات والتدابير الصحية».