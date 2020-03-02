موجة غبار كثيفة تجتاح الوسط والجنوب

حذر المتنبئ الجوي صادق عطية، امس الاحد، من موجة غبار كثيفة ورياح شمالية غربية تتقدم نحو مدن الجنوب والوسط في العراق.

وقال عطية أن “غبارا كثيفا مصاحبا لرياح شمالية غربية باردة نسبيا يتجه نحو مدن جنوب غربي البلاد والفرات الاوسط والجنوب تدريجيا خلال ساعات الليل القادمة”.واضاف عطية أن “محافظتي ميسان وواسط ستكون اقل تاثراً بهذه الموجة”. ودعا الى “اتخاذ الاحتياطات والتدابير اللازمة لمرضى الجهاز التنفسي والعيون واغلاق نوافذ المنزل باحكام حتى لا يتسرب الغبار”.الى ذلك توقعت هيئة الانواء الجوية ان تشهد البلاد خلال اليومين المقبلين طقسا متباينا بدرجات حرارة ترتفع تدريجيا.وذكر بيان للهيئة ان “طقس المنطقتين الوسطى والجنوبية سيكون اليوم الاثنين صحوا مع بعض الغيوم، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة (10-20 )كم/س، بمدى رؤية (8-10 )كم. وفي المنطقة الشمالية سيكون الطقس غائما جزئيا وغائما احيانا مع تساقط امطار خفيفة خاصة في الاقسام الشرقية منها، والرياح متغيرة الاتجاه خفيفة السرعة (5-10 )كم/س، بمدى رؤية (6-8 ) كم وتكون درجة الحرارة الصغرى في بغداد 10 مئوية والعظمى 20 مئوية”.وتسجل ادنى درجة حرارة صغرى في صلاح الدين 7 مئوية واعلاها في البصرة 15 مئوية، وادنى درجة حرارة عظمى في دهوك 14 مئوية واعلاها في البصرة 27 مئوية، بحسب بيان الهيئة.واضاف البيان: “اما طقس يوم الثلاثاء المقبل فسيكون بعموم المناطق صحوا مع بعض القطع من الغيوم، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة (10-20 )كم/س، بمدى رؤية (8-10)كم، وتسجل درجات الحرارة ارتفاعا قليلا عن اليوم السابق”.