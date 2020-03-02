موسكو: لا نضمن سلامة الطيران التركي فوق سوريا بعد الآن

بعد إعلان دمشق إغلاق المجال الجوي فوق إدلب، اليوم الأحد، أعلن رئيس مركز المصالحة الروسي في سوريا أوليغ جورافلوف، أن روسيا لا يمكنها ضمان أمن الطيران التركي في سوريا.

وذكر أن السلطات السورية، اضطرت للجوء إلى مثل هذه الخطوة، على خلفية تدهور الوضع بشدة في المجال الجوي للمحافظة السورية المذكورة.

وفي وقت سابق اليوم، أعلنت وزارة الدفاع التركية، إسقاط طائرتين حربيتين للنظام السوري في إدلب من طراز (سوخوي 24)، مضيفة أن قواتها «دمرت 3 منظومات دفاع جوي للنظام السوري رداً على إسقاط طائرة مسيرة تركية في إدلب».

وكانت دمشق أعلنت اليوم، إغلاق المجال الجوي في شمال غرب البلاد وخصوصا إدلب أمام الطائرات والطائرات المسيرة.

ونقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية ‹سانا› عن مصدر عسكري قوله: «انطلاقا من التزام الجيش العربي السوري بواجباته الدستورية والوطنية في الدفاع عن سيادة الدولة وحماية أمنها وسلامة أراضيها فإن القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة تعلن عن إغلاق المجال الجوي لرحلات الطائرات ولأية طائرات مسيرة فوق المنطقة الشمالية الغربية من سوريا، وبخاصة فوق محافظة إدلب».

وأضاف «سيتم التعامل مع أي طيران يخترق مجالنا الجوي على أنه طيران معاد يجب إسقاطه ومنعه من تحقيق أهدافه العدوانية».

وتصاعد التوتر في إدلب بعد مقتل أكثر من 30 جندياً تركياً بضربة وجهها النظام قبل أيام، حيث ردت أنقرة بشدة باستهداف مئات الأهداف التابعة للنظام في عملية أسمتها اليوم ‹درع الربيع›.