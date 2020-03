آخر التطورات العلمية حول فيروس كورونا المستجد

أخيرا وكمعلومة مفيدة يستخدم العلماء في مجال الصحة العامة والامراض المعدية ما يعرف ب R0 or R “naught” لحساب مدى انتشار المرض. وال R0 تعتمد على حساب عدد الإصابات التي يمكن للشخص المصاب ايقاعها خلال فترة اصابته بالمرض. فاذا كانت النتيجة هي اقل من واحد معناها بان انتشار المرض قليل وان المرض يمكن السيطرة عليه بسهولة. واذا ما اخذنا الامراض الأخرى فان ال R0 مثلا للانفلونزا العادية يبلغ ٢ الى ٣ وبالنسبة للحصبة ١٢ الى ١٨ وال MERS-CoV فقط واحد بينما SARS-CoV بين ١.٤ الى ٢.٧ بينما COVID-19 تكون النسبة هي ١.٤ الى ٤.٠٨ أي ان الحالة مفتوحة لان تكون خطرة وفي كل الأحوال ليست سهلة السيطرة عليها. وعند تعامل السلطات الصحية مع المرض فانهم يحاولون تقليل ال R0 الى اقل من واحد مما يعني ان الانتشار سوف يضمحل وينتهي ويموت المرض والعكس صحيح أي كلما ارتفعت ال R0 اصبح الامر اخطر مما يعني اتخاذ تدابير اكثر صرامة للحد من الانتشار. فبالنسبة لل SARS-CoV عام ٢٠٠٣ كانت ال R0 ٢.٧٥ ثم بعد شهر واحد انخفضت الى اقل من ١ مما مهد للمرض من التوقف وانتهى انتشار الفيروس. ولكن بسبب عدم معرفتنا حول عوامل عديدة تدخل ضمن R0 مثل فترة العدوى وعدد الحالات التي كانت بسيطة ولم يتم تسجيلها وعدد الأشخاص الذين هم فقط حاملين للفيروس وعوامل أخرى لها علاقة بالفيروس نفسه هذه كلها تجعل التبوأ بما سيئول اليه الوضع غير واضح وحتى تتضح هذه الأمور تبقى ال R0 غير دقيقة وهذا ما يوضح اختلاف الأرقام حولها ما بين المؤسسات والجامعات في الصين وخارجها.

يتم تشخيص فيروس الكورونا بواسطة ما يعرف ب Polymerase Chain Reaction or PCR او تفاعل البلمرة التسلسلي وذلك بأخذ نموذج على شكل مسحة من داخل الانف Nasopharyngeal وأخرى من داخل الفم Oropharyngeal كما ويفضل اخذ نموذج بلغم في حالة وجود بلغم مع السعال. واذا لم يتم اخذ العينات بشكل دقيق ومضبوط تكون النتائج سلبية حتى مع وجود الفيروس. حيث يجب ادخال المسحة بشكل موازي للتجويف الداخلي العلوي للانف ثم عند الوصول للمنطقة الداخلية تترك المسحة بضعة ثواني لكي تمتص البعض من الخلايا المخاطية النسيجية الحاوية على الفيروس. ومن الخطأ الشائع القيام باخذ عينة من اللسان او اللثة لانها ستكون سالبة. طبعا يتم ذلك تحت عناية فائقة ومتشددة لمنع انتقال الفيروس للعاملين مع مراعاة واتباع تعليمات اخذ ونقل العينات بواسطة اشخاص متدربين على التعامل مع نماذج معدية لإيصالها للمختبر المختص. وتحفظ النماذج في درجة حرارة ٢ الى ٨ مئوية بواسطة وضعها في صندوق محكم الغلق داخل صندوق اخر وفي براد مثلج. يحتاج اختبار الكورونا الى أجهزة معقدة يتم تشغيلها واعداد الفحوصات بواسطة اشخاص متدربين عليها وذلك بواسطة التحري عن المادة الوراثية للفيروس بعد تكبيرها على شكل متسلسل لألاف المرات. ويوجد هناك أجهزة ممكن ان تحمل لهذا الغرض Portable versions . ليس هذا فحسب بل يحتاج الى PCR Testing Kits او (عدة) وهذا ما نفذ في الصين مما جعلهم يعتمدون على وسائل أخرى للتشخيص منها الاشعة المقطعية للصدر CT Scan قبل النماذج. ويعتبر ذلك معضلة أخرى تواجه الدول والسلطات الصحية عندما تستنزف امكانياتها بسبب انتشار المرض ولهذا يجب الاستعداد لأسوأ الأحوال مبكراً قبل فوات الأوان وحصول وفيات بالجملة. اذ يجب وضع خطط طوارئ مبكرة بدءا من التشخيص والعزل والعلاج مروراً بالوقاية التي هي اهم شيء. وقد لوحظ في بعض المستشفيات الإيرانية يضعون البخور والحرمل لطرد الفيروس وهذا شيء غريب يجب عدم الركون اليه في مثل هذه الأحوال. ان ما يحتاج اليه العالم اليوم هو وسيلة اختبار للفيروس COVID-19 سريعة وفعالة وذات كفاءة عالية لتشخيص المرض خلال دقائق وفي موقع المريض أي بدلا عن اسالها الى المختبرات المركزية البعيدة. الصين توصلت الى اختراع جهاز بسيط يعطي النتيجة خلال ١٥ دقيقة ولا يحتاج الى نماذج ومختبرات بعيدة وسهل العمل وذو فعالية جيدة. يعتمد هذا الجهاز على التحري عن الاجسام المضادة للفيروس أي ال IgM ويكفي لأخذ قطرة دم واحدة لذلك ولكنه قد لايكون موجبا في الأيام الأولى للإصابة قبل تولد هذه الاجسام التي تستغرق وقت لانتاجها من قبل الجسم. مثل هذا الجهاز السهل الاستخدام يمكن نقله للمناطق النائية واستخدامه مثل افريقيا وغيرها. وتسابق الزمن بعض المؤسسات والشركات الأخرى الامريكية والغربية لصناعة شيء مشابه. وبسبب قلة الأجهزة والعدة والأشخاص المتدربين مع ضخامة الحالات في الصين تم اعتماد الاشعة للصدر والاعراض السريرية كجزء من التشخيص في مقاطعة (هوبي) بسبب عدد الحالات التي لم يتمكنوا من اجراء الفحوصات لها كلها. وكباقي الالتهابات الفيروسية يؤدي كورونا الى انخفاض في الخلايا اللمفاوية البيضاء والكلية. اما الاشعة الصدرية فغالبا ما تؤدي الى ظهور Pulmonary Infiltrate او الارتشاح الرئوي في كلا الجانبين وهي علامة عامة في الالتهابات الفيروسية التي تصيب الرئة كما ان الاشعة المقطعية CT Scan تظهر الرئتين كلتاهما مثل الزجاج المضبب Ground Glass Appearance الحالة التي تحصل في نقص (السرفكتنت)Surfactant التي هي المادة التي تبقي الحويصلات الرئوية منتفخة لتحقيق تبادل الغازات الطبيعي. وقد لوحظ بعد اجراء التشريح على بعض الضحايا في الصين من جراء كورونا بأن الفيروس يحول الرئتين الى الياف مليئة بالسائل الذي قد ينفتق داخل الصدر وقد يصيب القلب وهذا هو سبب شعور المريض في مرحلة من اصابته وكأنه يعاني من الغرق.

