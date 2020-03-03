إستثمار بغداد تناقش الزخم المروري في جزيرة بغداد السياحية



عُقد في مقر هيئة إستثمار بغداد اليوم الإثنين الموافق 2/3/2020 إجتماعاً ضم المهندس شاكر الزاملي رئيس الهيئة وحضور ممثلين عن لجنة الخدمات في المحافظة متمثلة بنائب رئيس اللجنة الست عائشة المساري ومعاون مدير مرور بغداد والمستثمر لجزيرة بغداد السياحية وممثلي عن أمانة بغداد وعدد من أهالي المنطقة المحيطة بالجزيرة بغية وضع الحلول لمعوقات المشاريع الإستثمارية . ومساهمة من قبل هيئة إستثمار بغداد في متابعة المشاريع الإستثمارية الممنوحة إجازة من قبلها ، ناقشت موضوع الزخم المروري الذي تعاني منه المنطقة وتم التحاور حول أساس الموضوع الخاص بطريق جزيرة بغداد السياحية ووضع الحلول المقترحة من قبل الجهات ذات العلاقة حيث أثنى الحاضرون على حرص الهيئة في متابعة المشاريع والعراقيل التي تعتريها إذ تم وضع خططاً مبدأية للتخفيف من الزخم ومنها وضع حواجز مرورية مؤقتة من السيطرة الرئيسية الى جسر المثنى كذلك رفع التجاوزات الحاصلة على جانبي الطريق من قبل الجهات المختصة من أجل توسيع الشارع الرئيس تمهيداً للحلول النهائية المرتقبة والتي ستوضع بالتنسيق مابين الجهات ذات العلاقة للحد من ظاهرة الزخم المروري خاصة أيام العطل الرسمية والمناسبات .

كذلك تمخض الإجتماع عن تشكيل لجنة من قبل محافظة بغداد والهيئة وأمانة بغداد ومديرية المرور ودائرة التصاميم وممثلي عن الأهالي لمتابعة ما أوصى به الإجتماع .

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قسم العلاقات والإعلام

هيئة إستثمار بغداد