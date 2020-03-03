اتهام ثمانية أشخاص بإدخال مبالغ كبيرة من اليورو المزورة إلى العراق



أعلنت محكمة تحقيق الكرخ، الأحد (1 آذار 2020)، تصديق أقوال ثمانية متهمين عن جريمة ادخالهم أموالاً مزورة من فئة اليورو الى العراق بغية بيعها في الأسواق والتداول بها.



وقال مجلس القضاء الأعلى في بيان إن “محكمة تحقيق الكرخ وبالمشاركة مع القوات الأمنية رصدت مبلغاً قدره (740.000) يورو خام مزوراً، كان أحد المتهمين اتفق مع المجموعة على تصريفها والحصول على الأرباح بقيمة النصف”.

وأضاف أن “المحكمة صدقت أقوال المتهمين وفقاً لأحكام المادة (281) من قانون العقوبات العراقي”.

وتنص المادة (281) من قانون العقوبات العراقي على أنه يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن عشر سنوات كل من زور أو قلد سواء بنفسه أو بواسطة غيره، سندات مالية أو أوراق عملة مصرفية معترف بها قانوناً، عراقية كانت أم اجنبية، بقصد ترويجها أو اصدار هذه الأوراق المزورة أو المقلدة أو أدخلها العراق أو دولة اخرى أو تعامل بها وهو في كل ذلك على بينة من أمرها.