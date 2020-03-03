التقرير اليومي حول كورونا..مصدر طبي: تسجيل أول اصابة بفيروس كورونا في كربلاء

الثلاثاء 03 آذار 2020

مصدر طبي: تسجيل أول اصابة بفيروس كورونا في كربلاء

الصحة العالمية تستبعد رسميا خطر تحول عدوى فيروس كورونا لوباء

اربيل تنفي تسجيل اصابة بفيروس كورونا

اصابة طبيبة بفيروس كورونا في العاصمة بغداد

فرنسا تعلن حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد إلى 4 وفيات

الرئيس الفرنسي يعلن مصادرة الحكومة كامل مخزون وإنتاج الأقنعة الطبية الواقية على خلفية فيروس كورونا

الصحة تنفي وفاة أحد المصابين بفيروس كورونا في الرصافة

مطار بغداد يحتجز إيرانيين اثنين قادمين من الهند

الصين ترسل أجهزة تنفس صناعي إلى العراق لمواجهة كورونا

مجلس الوزراء يعقد جلسته لبحث مواجهة “كورونا “بحضور محافظين وممثل الصحة العالمية.

الصحة تنفي وفاة اي شخص مصاب بكورونا

أعلنت وزارة الصحة العامة القطرية تسجيل حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا

أعلنت الصحة الإيرانية عن تسجيل 835 إصابة جديدة بفايروس كورونا خلال 24 ساعة

اغلاق المتحف البغدادي والمسابح والمتنزهات ومدن الالعاب التابعة لامانة بغداد

أعلنت وزارة الصحة، عن إطلاق وزارة المالية خمسة ملايين دولار لتأمين أجهزة متطورة لمواجهة فيروس كورونا بعد ارتفاع عدد الإصابات في البلاد

اتحاد علماء المسلمين في كردستان يعتبر من يتوفى بكورونا شهيد

محافظ بابل وكالة يمنح الموظفين العائدين من السفر اجازة لمدة 14 يوم بسبب فايروس كورونا.

تويتر تدعو جميع موظفيها للعمل من المنزل خوفا من فايروس كورونا.

السلطة القضائية الإيرانية تمنح إجازات لأكثر من 54 ألف سجين للوقاية من فيروس كورونا.

المغرب يسجل أول إصابة بفيروس كورونا والكمامات تهرّب إلى بريطانيا.

لجنة التربية في مجلس النواب تستبعد ﺗﺄﺟﻴﻞ او اﻟﻐﺎء اﻟﻌﺎم اﻟﺪراﺳﻲ اﻟﺤﺎﻟﻲ ﺑﺴﺒﺐ فايروس كورونا.

الاثنين 02 آذار 2020

إيطاليا تعلن ارتفاع عدد وفيات فيروس كورونا إلى 52 وأكثر من 1800 مصاب

العراق يسجل 5 حالات جديدة مصابة بفيروس كورونا

صحة الكرخ تعلن تسجيل حالة سابعة مصابة بـ “كورونا”

السعودية تسجيل اول إصابة بفايروس كورونا

منظمة الصحة العالمية: فريقنا سيصل إيران الثلاثاء المقبل لتوصيل المساعدات لمواجهة كورونا

قطر تعلن عن تسجيل 4 إصابات جديدة بفيروس كورونا

امانة بغداد تعلن المباشرة بغلق المدن المائية والمسابح والمتنزهات اعتباراً من مساء الاثنين

وزارة الصحة التونسية تعلن تسجيل أول إصابة مؤكدة بفيروس كورونا

العراق يتفق على استقبال فريق طبي من الصين لتقديم الدعم بمواجهة كورونا

تسجيل أول إصابة بفيروس كورونا في الأردن

روسيا تسجل أول إصابة لمواطن بكورونا.. والمصدر إيطاليا

بريطانيا: نتخذ كل الاستعدادات الممكنة لمكافحة فيروس كورونا

غلق دوائر التقاعد والضريبة والرعاية الاجتماعية في ميسان لغاية الخميس المقبل

تسجيل أولى الإصابات بكورونا في البرتغال وأندورا

انطلاق حملة لاغلاق المقاهي في ديالى لمنع تفشي الفايروس

الصين تشكر العراق لمساندتها في مواجهة كورونا وتتبرع باجهزة لكشف الفايروس.

وزارة النفط تقلص دوام موظفيها 50% إحترازاً من كورونا

اكثر من ثلاثة الاف حالة وفاة جراء فايروس كورونا في العالم

الصحة تعلن اكتشاف حالتين جديدتين مؤكدتين بفيروس كورونا في الرصافة ببغداد.

محافظ الانبار يوجه بتعطيل الدوام الرسمي في جميع دوائر المحافظة عدا الخدمية منها.

صحة الكرخ: تحسن حالة 4 مصابين بفيروس كورونا ويستعدون لمغادرة المستشفى

الصحة العالمية تدعو الأسواق العالمية إلى الهدوء في تعاملها مع فيروس كورونا

مستشفى الفرات: 98% من المصابين بكورونا يتماثلون للشفاء.

الكويت تعلن اكتشاف 10 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة.

الاحد،01 اذار 2020

ارتفاع حصيلة الإصابات بفيروس كورونا في بريطانيا الى 35 شخصا

العراق: عدد الإصابات المسجلة بفيروس كورونا حتى الان بلغ 19 حالة

العراق يعلن تسجيل 6 اصابات جديدة بفيروس كورونا 4 منها بالسليمانية

كورونا.. لبنان يعلن ارتفاع عدد الإصابات إلى 10

ميسان تقرر غلق دوائر حتى الخميس المقبل لمواجهة فايروس كورونا

أنباء عن إصابة بالكورونا في الحلة في مستشفى مرجان بظهور نتائج تحليله، وتم حجز جميع أفراد أسرته في الحجر الصحي.

بريطانيا: 12 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا والإجمالي 35

أمانة بغداد تقرر اغلاق منتزه الزوراء بسبب فايروس كورونا

تسجيل إصابتين جديدتين بكورونا في قطر لدى مواطنين أجليا عن إيران

وافق مجلس النواب الأردني على إصدار بيان يطالب الأردنيين بتجنب التقبيل في المناسبات والتجمعات العامة؛منعا لانتشار فيروس كورونا بين المواطنين.

تقليص الدوام الرسمي في اقليم كردستان.

ميسان تعطل الدوام الرسمي 5 أيام بأربع دوائر بسبب كورونا.

وزارة الكهرباء تقلص الدوام الرسمي الى 50% كإجراء احترازي لتفادي فيروس كورونا.

أعلنت وزارة التربية الاحد تقليص الدوام بثلاث محافظات وفقا لما جاء بقرار خلية الازمة.

كشف مصدر في وزارة الخارجية، اليوم الأحد، أنه تم تقليص الدوام في جميع دوائر الوزارة إلى 50% كإجراء احترازي لتفادي فيروس كورونا.

تركيا تغلق معبر “خابور” الحدودي مع العراق بسبب الفايروس.

جامعة بابل توجه باعتماد التعليم الالكتروني بعد توقف الدوام بسبب كورونا.

استراليا تسجل اول حالة وفاة بفايروس كورونا.

مستشار الرئيس الايراني يتهم الرئيس ترامب في انتشار فايروس كورونا في بلاده.

تايلند تسجل اول حالة وفاة بفايروس كورونا.

النجف تمنح الموظفين العائدين من ايران اجازة لمدة اسبوعين خوفا من حملهم فايروس كورونا.

منظمة الصحة العالمية تعلن ارتفاع خطير لتأثيرات فيروس كورونا على المستوى العالمي.

السبت، 29 شباط، 2020.

وزارة الصحة تؤكد اكتشاف 5 حالات جديدة بفيروس كورونا

نينوى تعلن سلامة جميع الحالات المشتبه إصابتها بفيروس كورونا

الصحة الفرنسية: كورونا منتشر في فرنسا وبلغ عدد الإصابات 73 حالة

نقابة الصيادلة فرع النجف تمنع بيع الكمامات بسعر يزيد عن 250 دينار للقطعة الواحدة

صحة الكرخ تدعو الجميع الى مساندتها في الحرب على عدو غير مرئي

الصحة تنفي تسجيل أي إصابة جديدة بفيروس كورونا في بغداد

حجر حالتين مشتبه اصابتهم بفيروس كورونا بمستشفى الفرات في بغداد

الصحة الإيرانية: تعافي 123 اصابة بفيروس كورونا

كورونا.. 21 مصاباً بالإمارات وتعليق الدراسة بحضانات الأطفال

مسؤول إيراني ..عدد الوفيات في إيران43 جراء الإصابة بالفايروس وعدد المصابين 593 شخصا.

تسجيل 5 حالات اصابة بفيروس كورونا في تايوان.

قطر تعلن عن أول إصابة بفيروس كورونا.

رئيس جامعة الموصل يوجه بتقديم المحاضرات عبر الانترنت مؤقتاً بسبب الفايروس.

تطهير مبنى دائرة التحقيقات بهيئة النزاهة.

الدفاع المدني تباشر بـ تطهير مبنى مجلس الوزراء في المنطقة الخضراء.

صحة الكرخ تؤكد استقرار حالة المصابين الاثنين في بغداد

الدفاع المدني: الاسعاف لم ينقل مشتبه باصابته بكورونا ومستشفى اليرموك طلب حجره بمنزله

الدفاع المدني يقوم بحملة تعفيير للعتبة الكاظمية تفاديا من انتشار فايروس كورونا.

صحة الكرخ تؤكد استقرار الوضع الصحي للمصابين بفايروس كورنا وتتوقع تسجيل حالات اخرى.

إيران تعلن تسجيل 295 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

كورونا يصيب عضوا بمجلس تشخيص مصلحة النظام ونجل مستشار للمرشد الإيراني.

الدفاع المدني ينقل مشتبه باصابته بفايروس كورونا الى مستشفى اليرموك.

كركوك تغلق سوق الطيور وقاعات المناسبات تفاديا لكورونا.

صحة السليمانية تدعو المواطنين للالتزام بتعليمات الوقاية من كورونا.

فرنسا تعلن عن 19 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا.

صحة واسط تعلن استمرارها بغلق المحال التجارية والمقاهي كإجراء احترازي لمواجهة فيروس كورونا.

الصين تسجل 427 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا.

صحة ميسان تؤكد خلو المحافظة من اي اصابة بفيروس كورونا.

وزير الصحة الايراني: ذروة فيروس كورونا في البلاد ستكون خلال الاسبوع الجاري.

‏الجمعة‏، 28‏ شباط‏، 2020

الصحة: ستة عراقيين تم تأكيد اصابتهم بالفايروس

الخميس 27 شباط 2020

حاكم ولاية كاليفورنيا الأمريكية: تسجيل 33 إصابة بفيروس كورونا في الولاية ونقل 5 من المصابين إلى خارجها

إيطاليا تعلن وفاة ثلاثة أشخاص جدد متأثرين بإصابتهم بفيروس كورونا

الصحة تعلن تسجيل اصابة جديدة بكورونا في كركوك

الصحة العالمية تحذر من احتمال تحول الفيروس إلى وباء عالمي

انهاء الحجر عن 8 من المشتبه اصابتهم بفيروس كورونا في بغداد

منظمة الصحة العالمية: وصلنا إلى نقطة حاسمة بشأن فيروس كورونا

منظمة الصحة العالمية: سنقدم الدعم لأي دولة من أجل مواجهة فيروس كورونا

منظمة الصحة العالمية: نعمل مع الدول الأفريقية على مواجهة الثغرات لتقليل مخاطر الإصابة بفيروس كورونا

الصحة اللبنانية: تسجيل ثالث إصابة بفيروس كورونا في البلاد

إيران: السلطات الصحيّة تعلن شفاء 476 مصاباً بفيروس كورونا ووفاة 26

تأجيل افتتاح معرض بغداد الدولي للكتاب بسبب فيروس كورونا.

اجتماع عربي طارئ لـ”مراجعة خطط” مواجهة فيروس كورونا

محافظ النجف يعلن سلامة 20 شخصا لامسوا الايراني المصاب بالفايروس

إصابة نائبة الرئيس الإيراني لشؤون المرأة بفيروس كورونا

وفاة السياسي ورجل الدين والباحث الايراني البارز هادي خسروشاهي بعد اصابته بفايروس كورونا

طهران تلغي صلاة الجمعة لهذا الاسبوع بسبب التحذيرات الصحية من تفشي الكورونا في التجمعات .

صحة صلاح الدين تؤكد عدم تسجيل أي اصابة بفيروس كورونا في عموم مناطق المحافظة

خلية الازمة في النجف تخصص مستشفى الحكيم للمصابين بفايروس كورونا والحالات المشتبه بها.

صحة نينوى تؤكد ان المحافظة خالية من الاصابات او حالات الاشتباه بشكلٍ كامل من فايروس كورونا.

صحة كربلاء تقرر غلق جميع المتنزهات في المحافظة كإجراء وقائي للحفاظ على سلامة المواطنين.

الكوادر الطبية في حدود معبر الكرامة على الحدود العراقية-الاردنية تعييد سبعة مواطنين عراقيين لارتفاع في درجات حرارتهم.

ترامب: أزمة فيروس كورونا ستنتهي

اللجنة المنظمة لمعرض بغداد الدولي للكتاب تقرر تأجيل افتتاح المعرض بسبب كورونا.

انجلترا تسجل 15 حالة اصابة بفايروس كورونا.

رئيس لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني يصاب بفيروس كورونا.

شرطة النجف توجه بعدم استخدام البصمة الإلكترونية حفظا على صحة المنتسبين من فيروس كورونا.

إستونيا والدنمارك تكشف أول إصابة بفيروس كورونا المستجد واوربا تعزز اجراءات الوقاية من انتشاره.

الكويت تسجل 43 اصابة بفيروس كورونا وجميعهم بحالة جيدة.

ارتفاع الوفيات بكورونا في ايران إلى 22 والإصابات إلى 141 وتعافي 54 حالة.

صحة ذي قار تؤكد سلامة الثلاثة المشتبه باصابتهم بالفايروس.

الصحة تعلن تسجيل حالة اصابة بكورونا في بغداد.

صحة الكرخ: المصاب بكورونا في بغداد راجع مستشفى الكرخ بعد عودته من السفر.

الاربعاء 26 شباط 2020

تعطيل المدارس والجامعات وغلق الاماكن العامة بسبب فيروس كورنا

التربية تمدد عطلة نصف السنة في بغداد والبصرة للوقاية من فايروس كورونا

تسجيل ثاني إصابة بفيروس كورونا في لبنان

إيقاف دخول الكروبات السياحية الى كردستان بدءا من اليوم وحتى اشعار اخر

حجر 12 شخصاً احترازياً بينهم اثنان قدما من إيران داخل مستشفى في الموصل

تسجيل أول إصابة بفيروس كورونا في البرازيل.

محافظ بغداد يؤكد عدم تسجيل اي حالة بفيروس كورونا في العاصمة.

كردستان تعلن إلغاء الاحتفال بأعياد نوروز كإجراء احترازي من فيروس كورونا.

وزير الصحة الإيراني يعلن شفاء عدد من مرضى فيروس “كورونا”.

محتجون في الديوانية يطالبون بخفض اسعار مستلزمات مواجهة كورونا.

تربية البصرة تطالب بتأجيل دوام الفصل الثاني في المدارس بسبب كورونا.

الأردن: 32 شخصا يخضعون للحجر الصحي.

دعوات لتعقيم الأوراق النقدية في العراق لتجنب الفايروس.

الجيش الأميركي يعلن أصابة أحد جنوده المتمركزين في كوريا الجنوبية بفايروس كورونا.

الصحة النيابية تطالب الحكومة باتخاذ كافة الاجراءات الوقائية وتعطيل دوام المدارس والجامعات شهر كامل لمنع انتشار كورونا.

إغلاق فندق في جزر الكناري بسبب الكورونا وإسبانيا تعلن عن اول ثلاث مصابين لديها.

ارتفاع عدد المصابين بـ”كورونا” في كل من البحرين والكويت حيث بلغ في الأولى 26 مصابا، وفي الثانية تم تأكيد 12 حالة إصابة.

تحذيرات أمريكية من تحول كورونا إلى “وباء عالمي”.

خلية الازمة في واسط توصي بعدم السفر الى النجف حاليا.

الثلاثاء 25 شباط 2020

صحة اقليم كردستان: لدينا 2000 سائح تحت الحجر والرقابة والفحص

سجن الناصرية يقرر ايقاف الزيارات الخاصة بالنزلاء ليوم السبت المقبل تحسباً من “كورونا”

حجر 20 شخصاً داخل فندق بالنجف بعد الاشتباه بإصابتهم بفايروس كورونا

محافظة بغداد تنذر أصحاب الصيدليات ممن يحاولون إستغلال الوضع ورفع الأسعار

اقليم كردستان يعطل دوام المدارس والجامعات لشهر لمنع تفشي كورونا

التربية تطالب مدرياتها كافة بإطلاق حملة توعوية مكثفة بخطر كورونا

محافظ النجف يعلن تنفيذ 9 إجراءات وقائية وصحية لمواجهة فايروس كورونا

إدارة منفذ الشلامجة: لم تردنا أوامر بغلق المنفذ أمام حركة المسافرين إلى إيران

حجر 5 مواطنين يشتبه باصابتهم بفايروس كورونا في مستشفى الفرات ببغداد.

الصحة تعلن تجهيز المحافظات باللقاحات والامصال.

كردستان تعطل الدوام في مدارس الاقليم حتى الـ23 من آذار المقبل

الخطوط الجوية العراقية تؤكد ان الرحلات القادمة من ايران مخصصة لنقل العراقيين من هناك فقط.

الصحة العالمية ترسل فريقا إلى إيران لبحث انتشار كورونا.

صحة النجف تؤكد عدم تسجيل أي إصابة جديدة بكورونا لغاية الآن.

نقل المصاب الايراني بفايروس كورونا من النجف الى ايران برا.

منفذ الشلامجة يؤكد تطبيق قرار منع دخول الإيرانيين ولا صحة لما يثار خلاف ذلك.

إصابة نائب وزير الصحة الإيراني أيرج حريرجي بفيروس كورونا.

مفوضية حقوق الانسان تدعو الى تعطيل المدارس والجامعات في عموم العراق.

كركوك تعطل دوام المدارس والجامعات وتمنع التجمعات بسبب كورونا.

السليمانية تعطل دوام المدارس 28 يوما بسبب تفشي فيروس كورونا.

طائرة تركية قادمة من طهران تحول مسارها من اسطنبول إلى أنقرة للاشتباه بإصابة أحد ركابها بالكورونا.

وزارة الصحة الإيرانية تدعو المواطنين إلى البقاء في منازلهم مع انتشار فيروس كورونا.

حقوق الانسان في النجف: اجراءات وزارة الصحة بشأن كورونا دون المستوى المطلوب

صحة الكرخ: نتائج الفحص اظهرت سلامة المشتبه باصابتهم بكورونا في مستشفى اليرموك

نتائج فحص الطالب الإيراني تؤكد إصابته بفيروس كورونا

الصحة تعلن إصابة 4 أشخاص بفايروس كورونا في كركوك

حجر 20 شخصا في فندق بالنجف للاشتباه بعد ملامستهم مصابا بكورونا.

مستشفى الحكيم في النجف: لا يوجد اي غلق للمستشفى وابوابه مفتوحة أمام المراجعين

فرنسا تعلن شفاء المصابين بـ”كورونا” وتحذر

زميل الطالب الإيراني المُصاب بـ كورونا يسلّم نفسه للجهات الصحية في المثنى

الصين: 2666 وفاة و77779 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا

الصحة العالمية تحذر من احتمال تحول تفشي فايروس كورونا إلى “وباء”

المثنى تنفي وجود إصابة بفيروس كورونا في المحافظة.

فيتنام تعلن شفاء جميع المصابين بفيروس كورونا.

“كورونا” يقتل 17 شخصا في إيران حتى الآن.

الاثنين 24 شباط 2020

غلق مستشفى الفرات في بغداد بعد الاشتباه باصابة شخصين بكورونا

حجر أحد طلاب جامعة الفرات الأوسط التقنية في النجف للاشتباه باصابته بكورونا

إغلاق مطار النجف عقب الإعلان عن إصابة بفيروس كورونا بالمحافظة

الديوانية: المحافظة ليس لديها منفذ وبذلك فإننا غير ملزمون بالحجر الصحي

كربلاء تنفي وجود اصابة بـ “كورونا” وتعلن حجر زائرين ايراني وسعودي للاشتباه

التقاعد العامة تفرض على موظفيها ارتداء الكمامات الواقية بصورة دائمة خلال اوقات الدوام الرسمي، ومنع المصافحة والتقبيل وعدم الاحتكاك مع المراجعين، إضافة إلى الالتزام بالتعليمات والارشادات التي تصدرها وزارة الصحة والبيئة للحد من انتشار مرض فايروس كورونا.

إقليم كردستان العراق يقرر إغلاق المعابر الحدودية مع إيران كليا بما في ذلك التبادل التجاري حتى إشعار آخر بسبب فيروس كورونا

الانبار توعز بارسال كادر طبي معزز بعجلات اسعاف الى منفذ القائم الحدودي

افاد مصدر محلي، الاثنين، بإغلاق ضريح الامام علي لغرض التعقيم الطبي بعد وجود حالة اصابة بفايروس كورونا في محافظة النجف.

طالب محافظ النجف لؤي الياسري، الاثنين، بمنع دخول الإيرانيين وطلبة العلوم الدينية إلى العراق، فيما أكد تأجيل امتحانات نصف السنة للمرحلة الابتدائية والثانوية إلى إشعار آخر من قبل وزارة التربية.

طالبت مفوضية حقوق الانسان في العراق، الاثنين، التربية بتعطيل الدوام في رياض الاطفال والمدارس الابتدائية في المحافظات الموبؤة بكورونا.

أعلنت الكويت، الاثنين 24 شباط 2020، ايقاف جميع الرحلات الجوية مع العراق ومنع دخول القادمين منه.

أعلنت دائرة صحة ي قار، الاثنين، عن انطلاق اكبر حملة توعوية في المحافظة للتعريف بمخاطر فايروس كورونا وطرق الوقاية منه.

أعلنت الحكومة المحلية في صلاح الدين، الاثنين، منع دخول الأجنب للمحافظة لمنع انتشار فايروس كورونا.

أصدر محافظ الانبار، علي فرحان الدليمي، الاثنين، عدة توجيهات بخصوص الوقاية من فايروس كورونا.

ومن ابرز توجيهات محافظة الانبار: “منع زيارة المرضى الراقدين في المستشفيات بالوقت الحالي ولمدة عشرين يوماً ويسمح للمرضى بمرافق واحد فقط، واقامة ندوات وخطب موحدة حول طرق انتشار المرض والوقاية منه، وتوجيه القيادات الامنية بالتعامل بشدة مع مروجي الشائعات عبر مواقع التوصل الاجتماعي والمؤسسات الاعلامية الاخرى باعتبار ذلك يمس امن الدولة واتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم، والابتعاد عن التجمعات والاماكن المزدحمة”.

دعا عضو مفوضية حقوق الانسان، علي البياتي، الاثنين، 24 شباط 2020، إلى غلق أي مدينة يكتشف فيها فايروس كورونا لمنع انتشارها.

انتشار فرق طبية في المدرسة الدينية بالنجف، بعد تسجيل حالة اصابة بفيروس كورونا.

أكدت وزارة الصحة، الاثنين، أنها تعاملت مع المواطن الايراني المصاب بفيروس “كورونا” في محافظة النجف حسب اللوائح الصحية الدولية، فيما دعت الى نشر رسائل التثقيف والتوعية الصحية قدر المستطاع.

دائرة صحة النجف تعلن، الاثنين، 24 شباط 2020، عن تسجيل حالة اصابة بفيروس كورونا لدى طالب ايراني دخل البلاد قبل قرار منع الدخول، مشيرة الى عزله صحيا.