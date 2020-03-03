الحشد يصدر بياناً بشأن انتحال صفة أحد تشكيلاته

أصدرت هيئة الحشد الشعبي، الاثنين، بياناً بشان انتحال صفة احد تشكيلاتها.

وذكرت الهيئة في بيان ان “هيئة الحشد الشعبي تؤكد التزاماها بالمهام والواجبات المناطة بها في جميع قواطع المسؤولية والعمل وفق السياقات العسكرية والأمنية السارية والمتبعة وان ما يتم ترويجه بخلاف ذلك ما هو الا أنباء مغلوطة وغير دقيقة”.

وأضافت أن “قوات اللواء 33 بالحشد الشعبي (قوات وعد الله) من أهم التشكيلات التي تؤدي مهامها في حماية الحدود وقواطع المسؤولية بانضباط، ومحاولات انتحال صفته وترويج ذلك إعلامياً سيواجه برد قانوني وقضائي”.

واوضحت الهيئة، ان “مقاتلي الحشد الشعبي يجددون عهدهم للشعب العراقي والمرجعية الدينية بحفظ أمن وسيادة البلاد وإبعاد خطر الإرهاب عن ترابه ومقدساته الى جانب اخوتهم بالجيش والأجهزة الامنية”.