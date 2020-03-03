الحكمة يكشف حقيقة طرح الجبوري مرشح تسوية ويبدي موقفاً من إعادة عبد المهدي

أعرب تيار الحكمة، اليوم الثلاثاء، (3 آذار 2020)، عن رفض قاطع لعودة رئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي الى رئاسة الحكومة مجدداً، مؤكدة أن اي مرشح، بعد اعتذار محمد توفيق علاوي، لم يتم الاتفاق عليه بين الكتل السياسية لحد الآن.

وقال القيادي في تيار الحكمة صلاح العرباوي في تصريح لشبكة رووداو الإعلامية إن “الأنباء التي طرحت مؤخراً بشأن امكانية بقاء عادل عبد المهدي في رئاسة الحكومة، غير منطقي وخارج السياقات الدستورية”.

وأكد أن “تيار الحكمة لا يؤيد بقاء عبد المهدي، ومن الضروري اختيار رئيس حكومة جديد، عبر اتفاق بين الكتل السياسية وفق تغليب مصلحة البلد على باقي المصالح الأخرى”.

وبشأن طرح اسم قحطان الجبوري، كمرشح تسوية بين الكتل السياسية، أوضح العرباوي “لا أعتقد أن الجبوري يحظى بالموافقة، خصوصاً في الفترة الحالية التي شهدت اعتذار محمد توفيق علاوي”، لافتاً الى أن “الفترة الحالية تتسم بالهدوء، من حيث الترشيحات، كما ان الكتل الكبيرة، فتح وسائرون، لم يتفقا على مرشح لحد الآن”.

وأعلن محمد توفيق علاوي، في وقت متأخر من مساء أمس الأول الأحد، اعتذاره عن التكليف الخاص بتشكيل الحكومة العراقية للفترة الانتقالية، خلفاً لرئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي.

وجاء الإعلان بعد ساعات على إخفاق البرلمان في عقد جلسة استثنائية للتصويت على منح الثقة لحكومته.