الصحة العراقية تكشف حقيقة وفاة مصاب بكورونا في بغداد

نفت وزارة الصحة العراقية، اليوم الثلاثاء، (3 آذار 2020)، الأنباء التي أشارت الى وفاة أحد المصابين بفيروس كورونا في العاصمة بغداد.



وقال المتحدث باسم الوزارة سيف البدر في بيان إن “الأنباء التي تداولت بشأن وفاة مصاب بفيروس كورونا في جانب الرصافة لا أساس له من الصحة”.

وأوضح “اتصلت بمدير عام الرصافة، والذي بدوره نفى هذه الاشاعة”، مؤكداً أن “الوزارة تتابع الحالة الصحية لجميع المصابين بالفيروس، في بغداد وباقي المحافظات، وصحة أغلب المصابين جيدة، باستثناء كبار السن الذين نتابعهم بشكل أكبر”.

وارتفع عدد المصابين بفيروس كورونا في العراق إلى 27 حالة بعد تسجيل 3 حالات في بغداد و1 في النجف و1 بميسان وأخرى في السليمانية.