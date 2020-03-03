النزاهة تضبط تصاريح ومعاملات گمرگية بميناء أم قصر لعدم استيفاء رسومها

كشفت دائرة التحقيقات في الهيئة عن قيامها بتنفيذ عمليتين منفصلتين لضبط تصاريح ومعاملات گمرگية لم يتم استيفاء الرسوم القانونية المفروضة عليها في مديرية گمرگ أم قصر الأوسط وميناء أمِّ قصر الشمالي، مبينة أن العمليتين أسفرتا عن ضبط عدد من المتهمين، من بينهم مسؤول في مديرية الگمرگ.

الدائرة أوضحت أن ملاكات مديريَّة تحقيق البصرة، التي انتقلت إلى گمرگ أم قصر الأوسط، تمكَّـنت من ضبط مسؤول الأمور الگمرگية؛ لقيامه بصرف دفتر تصاريح گمرگية لأحد المخلصين بشكل مخالف للقانون، حيث ضُبِطَت بحوزة المخلص (25) تصريحة دون دفع الرسوم القانونية لها.

وأضافت إنه تم خلال العملية ضبط (250) تصريحة لم يتم استيفاء الرسوم المفروضة عليها، فضلاً عن تصاريح أخرى كانت مخفية خلف كرفانات الاستنساخ.

وأوضحت الدائرة أن ملاكات المديرية تمكنت، بعملية منفصلة في ميناء أمِّ قصر الشمالي، من ضبط ثلاثة معقبين بحوزتهم معاملات گمرگية أثناء قيامهم بإكمال إجراءاتها بدون تخويل رسمي.

وبينت أنَّه تمَّ تنظيم محضري ضبط أصوليَّين بالمضبوطات في العمليَّتين اللتين نُفِّذَتا بناءً على مُذكَّرتي ضبط قضائيَّتين، وعرضهما، رفقة المتهمين على السيد قاضي محكمة التحقيق المُختصِّة بقضايا النزاهة في البصرة؛ الذي قرر توقيفهم على ذمة التحقيق.