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الهجرة توزع أكثر من (26) الف حصة اغاثية و النفط الابيض بين النازحين و العائدين في ثلاث محافظات

وزعت كوادر وزارة الهجرة و المهجرين خلال الأيام الماضية (26،571) حصة من المساعدات الاغاثية ومادة النفط الابيض بين الاسر النازحة و العائدة في محافظات ( صلاح الدين , ديالى و الانبار) ، كما و تضمنت المساعدات الموزعة ( سلات غذائية و صحية و مستلزمات منزلية و افرشة ارضية و كسوة ملابس ) .

و ذكر مدير عام دائرة شؤون الفروع في الوزارة علي عباس جهاكير ان ” ‏كادر فرع الوزارة في محافظة صلاح الدين وزع (11،545) حصة من المساعدات الإغاثية بين الاسر العائدة الى مناطقها في قضائي بيجي و الطوز و الأسرة النازحة في مخيم الكرمة ، مضيفا ان ” كادر فرع الوزارة في محافظة ديالى وزع (7،902) حصة من المساعدات الاغاثية بين الأسرة العائدة الى قضاء المقدادية والاسر النازحة في قرية الوقف و الكبة ، اضافة إلى توزيع (20,000) لتر من مادة النفط الابيض بين الأسر النازحة في مخيمات خانقين ‏ ” ‏ ‏ ‏ ‏.

وتابع جهاكير ان ” كادر فرع الوزارة في محافظة الانبار وزع (7،124) حصة من المساعدات الاغاثية بين الاسر العائدة الى مناطق سكناها في أقضية الفلوجة و القائم و الرطبة ، اضافة الى الاسر النازحة في مخيمات النزوح بمناطق عامرية الفلوجة و بزيبز ، فضلا عن توزيع (26،500) لتر من مادة النفط الابيض حصة شهر شباط بواقع (100) لتر للاسر الواحدة في مخيمات النزوح في المحافظة ” .

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