بريطانيا: قصف المنطقة الخضراء ببغداد يؤثر سلباً على الاقتصاد العراقي

دانت السفارة البريطانية في بغداد، الاثنين، الهجوم الصاروخي على المنطقة الخضراء في بغداد ليلة امس، مشيرة الى ان تلك الهجمات تؤثر سلباً على الاقتصاد العراقي.

وقالت السفارة في تغريدة له على تويتر، “ندين بشدة الهجوم الصاروخي على المنطقة الخضراء في بغداد ليلة امس”، مشيرة الى ان “مثل هذه الهجمات ترهب المواطنين العراقيين وتؤثر سلباً على الاقتصاد العراقي بالإضافة الى تقويض سيادة الدولة”.

واضافت “ليس هناك أي دولة أخرى في العالم تواجه مثل هذا الإرهاب العشوائي”، مشيرة الى أن “الشعب العراقي يستحق الأفضل بكثير”.

وافاد مصدر امني امس الاحد بسقوط صاروخي كاتيوشا على المنطقة الخضراء وسط بغداد، دون حدوث خسائر بشرية تذكر.