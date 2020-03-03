تخدير الوعي بالنص المقدس والاحاديث الموضوعة وجهل السياسي والإعلامي العراقي

محسن السراج

كلام غير دقيق محمد بقي في مكة سنين طويلة ولم يتبعه الا عدد محدود ثم حتى عمه قال له تبا لك الهذا جمعتنا وقضية حديث الصادق الأمين هي حديث ضعيف ومأخوذ عن المسيح بالعكس وصف محمد واستغرب منه اليهود بعد حرق نخيل وقطع النخيل في خيبر

قالوا له بما معناه هذا عمل لايلييق بنبي وهذا عمل مفسد حتى بعض المسلمين وجدوا حرجا في أنفسهم بقضية ملكات اليمين واعتبار أسر المرأة هو طلاقها وهذا ورد بنص القرآن وتزويج الصغيرات القاصرات بنص قراني وهو اللائي لم يحضن كما أن الخطاب القراني فيه سرد زائف مثل الشهب

التي جعلت رصدا ً للشياطين وقصة ادم وحواء الخرافية وقصة طوفان نوح والناقة التي طلعت من الصخرة والنملة التي تتكلم , كيف عرفت أن الله بعثه ؟ ثم ماهو دليلك على الله نفسه والله هو مجرد فرضية فاشلة بلا دليل , أي أخلاق وأي مكارم ومن يتمرد يطبق عليه حد الحرابة وهو

قطع الأيدي والأرجل من خلاف وقطع اليد ورجم المراة والتعذيب العلني وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين والمشرك يخير بين أثنين إما الاسلام واما القتل , تقاتلونهم أو يسلمون , وأما أهل الكتاب فيعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون وانما المشركون نجس , وتحريض بنص القران بالعداو

ة والبغضاء وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء ابدا حتى تؤمنوا بالله وحده , نعم بعض علامات وأعراض النبي ربما يكون مصاب بمرض الفص الصدغي نوع من الصرع وعموما أي نشاط روحي وديني وجد العلماء في هولندا أنه يتعلق بمنطقة الصرع في الدماغ , وأما الكذب هناك حديث أنه

كان يقول لهم أن دحية الكلبي هو جبريل وهذا كذب لأن دحية الكلبي كان موفد من الروم وينسق مع محمد ويقدمون له المساعدة في حالة العسرة والأزمات , ماهو ذنب القرى يهلكها ربك وكيف يحصل العقاب الجماعي للقرى وفيها حيوانات وفيها أطفال وفيها شيوخ وعجائز هذه قمة الوحشية

والهمجية وهي من مخلفات العهد القديم نقلها القرآن بلا حكمة ولاتروي وأنت الان في عام 2020 ترددها على مسامع العراقيين وأكبر عقبة لتطور العراق هو الله وأهل البيت من طرف وأهل السنة والجماعة من طرف آخر يعني المذهب السني والشيعي وكل مذهب له كهنة واتباع وغاطس في الكراهية

والتكفير والخرافة والعنف والقتل وهي هويات مغلقة ثم يأتي لنا صحفي مثل أنور الحمداني أو غيره ويكرر الأسطوانة المشروخة التي بدأت من مع الملك فيصل حيث كان يردد اقاويل قرآنية ثم جاء عبد الكريم ونفس التكرار ثم عبد السلام محمد عارف ثم عبد الرحمن ثم البكر ثم صدام

وكذلك جوقة مابعد 2003 ومشكلة من يصدق بهذه الاقاويل التي لن تؤسس لدولة علمانية وانسانية ولاتقوم على الحب وقبول الآخر , تخاطب أنت خميس الخنجر الفاسد وفق الوثائق الدولية وتخاطب مقتدى الصدر المحرض على قتل العراقيين واتباعه يمارسون الخطف والقتل والطعن وآخرها خطف

الناشطة رنا عبد الحليم صميدع الزيادي الكاتبة والصحفية والناشطة المدنية وتورد مثل البقية أحاديث موضوعة مثل حديث

: متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا ً وهذا إسناد ضعيف ، لجهالة شيخ ابن إسحاق ، وإذا روى ابن إسحاق عن المجهولين فربما أتى بأحاديث باطلة ، قال ابن نمير : إذا حدث عن من سمع منه من المعروفين فهو حسن الحديث صدوق، وإنما

أُتى من أنه يحدث عن المجهولين أحاديث باطلة.

وقال الإمام أحمد: قدم ابن إسحاق بغداد، فكان لا يبالي عمن يحكي، عن الكلبي وغيره

“تهذيب التهذيب” (9/ 42)

والكلبي : كذاب .

لايقتل مسلم بكافر حديث صحيح ياشيخ محمود شعبان

هل الحديث الآتي صحيح: “من آذى ذمياً فقد آذاني ومن آذاني كنت خصمة يوم القيامة”

فإن الحديث المشار إليه قد ورد بألفاظ متعددة، منها ما حكم عليه العلماء بالوضع، ومنها ما هو ضعيف، قال الملا علي القاري في الأسرار المرفوعة في الأخبار الموضوعة وهو يذكر الأحاديث الباطلة قال: ومنها حديث: من أذى ذميا فقد أذاني (قال):

قلت: وفي رواية الخطيب عن ابن مسعود: من آذى ذميا فأنا خصمه، ومن كنت خصمه خصمته يوم القيامة. قال السخاوي في المقاصد الحسنة حديث: من آذى ذمياً فأنا خصمه. رواه أبو داود بلفظ: ألا من ظلم معاهداً أو انتقصه أو كلفه فوق طاقته أو أخذ منه شيئاً بغير طيب نفسه فأنا خصمه

يوم القيامة. قال السخاوي: وسنده لا بأس به ولذا سكت عنه أبو داود. انتهى مع تصرف يسير.

وقد ضعف الألباني في ضعيف الجامع -حديث: من آذى ذمياً فأنا خصمه، ومن كنت خصمه خصمته يوم القيامة