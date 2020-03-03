تصعيد سلمي للمتظاهرين العراقيين.. يقابله رصاص حي

فواز فلاح –

اعتدنا ان نسمع طبول الحرب، لكن بتنا نسمع طبول للسلام وبعيداً عن المشادات التي تجوب الساحة السياسية، فبين المؤيدِ والمعارضِ لحكومة رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي ينتظر الشارع العراقي منحهِ الثقة من عدمها. القنابلُ الدخانية التي استخدمت من قبلِ قواتِ مكافحةِ الشغب في ساحةِ الخلاني المجاورة لساحةِ التحري، الاشرس منذ اندلاعِ الحراكِ المنتفض خاصةً وان العشرات من المحتجين قد تعرضوا الى الإصابات. و في تصعيد جديد ببغداد وباقي المحافظات المنتفضة الي ارتأت أن تكون ساحة التحرير هذه المرة ساحتها الرئيسية وعلى قسمين القسم الأول كان في جانب الكرخ الذي كان نقطة تجمهر محافظات الناصرية والبصرة والديوانية والمثنى وكان بنتظارهم في ساحة التحرير الالاف من المتظاهرين والطلبة.