سائرون يلوّح بـ”آخر فرصة” للبرلمان الحالي قبل إجراء انتخابات مبكرة

حذّر النائب عن تحالف سائرون رياض المسعودي، اليوم الثلاثاء، (3 آذار 2020)، من أن البرلمان سيُحل في حال فشله في منح الثقة للحكومة المرتقبة.

وقال المسعودي في بيان ، إنه “في حال فشل مجلس النواب في المرة المقبلة بالتصويت على الكابينة الحكومية، سيتم حلّه وإجراء انتخابات مبكرة”.

وأوضح أن “الدستور منح رئيس الجمهورية مهلة 15 يوماً للتكليف بعد فـشل عرض الحكومة السابقة على مجلس النواب”، مبيناً أنه “في حال عدم التصويت المرة المقبلة على الكابينة الحكومية، سيتم حل مجلس الـنواب وإجراء انتخابات مبكرة، لتكون هذه الخطوة كآخر فرصة للبرلمان الحالي”.

وتابع المسعودي، أن “هذا الأمر سيؤدي الى وصول العملية السياسية لنفق مسدود يتضمن تعطيل البرلمان والدولة،لأن الحكومة الحالية حكومة تصريف أعمال، والظرف الحالي لا يسمح بإطالة أمد الأزمة وإبقاء البلد من دون حكومة”.

وأعلن محمد توفيق علاوي، في وقت متأخر من مساء أمس الأول الأحد، اعتذاره عن التكليف الخاص بتشكيل الحكومة العراقية للفترة الانتقالية، خلفاً لرئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي.

وجاء الإعلان بعد ساعات على إخفاق البرلمان في عقد جلسة استثنائية للتصويت على منح الثقة لحكومته.