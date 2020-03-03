ساحات الاحتجاج تدرس تغيير تكتيك التظاهرات بعد اعتذار علاوي

بغداد/وائل نعمة

يرى قسم من المتظاهرين، ان كرة اختيار مرشح جديد لرئاسة الوزراء – بعد انسحاب محمد علاوي- عادت مرة اخرى الى ملعب الاحتجاجات، لكن عليها (الساحات) هذه المرة، ان تغير من “تكتيك” اللعب، لتسد الطريق على القوى السياسية من استقدام مرشح جديد على قياس السلطة.

بالمقابل يجد فريق آخر، ان من الأسلم محافظة ساحات الاحتجاجات، على الحيادية في موضوع اختيار رئيس حكومة جديدة، وان يستمر المتظاهرون -كما فعلوا منذ 6 اشهر- بالاعلان عن المواصفات المطلوبة لمن يشغل هذا المنصب، دون التدخل المباشر في فرض اسم معين.

واعلن محمد توفيق علاوي، مساء الأحد، اعتذاره عن التكليف الخاص بتشكيل الحكومة للفترة الانتقالية، خلفا لرئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي.

وجاء الإعلان بعد ساعات على إخفاق البرلمان في عقد جلسة استثنائية للتصويت على منح الثقة لحكومته.

وقال علاوي في كلمة تلفزيونية: “أثناء المفاوضات، اصطدمت بأمور كثيرة لا تمت إلى قضية الوطن ومصلحته، ولم أتنازل ولم أقدم المصالح الخاصة على مصلحة البلد، لكن للأسف الشديد كانت بعض الجهات تتفاوض فقط من أجل الحصول على مصالح ضيقة دون إحساس بالقضية الوطنية”.

واتهم علاوي “بعض الجهات السياسية بعدم الإيفاء بوعودها للشعب ووضع عراقيل أمام ولادة حكومة مستقلة تعمل من أجل الوطن”.

وتابع: “وعدت الشعب بترك التكليف اذا تعرضت للضغوط السياسية، وعليه أقدم اعتذاري عن التكليف”.

ولم يفصح علاوي في رسالته عن الجهات السياسية التي عرقلت مهمة تشكيل الحكومة.

ووفقا للدستور، فإن المهلة المحددة أمام رئيس الوزراء المكلف لتسليم حكومته إلى البرلمان خلال جلسة رسمية تنتهي، الاثنين (امس)، وفي حال لم يتم ذلك يلزم الدستور رئيس الجمهورية بتكليف شخصية أخرى لتشكيل الحكومة.وسيبدأ رئيس الجمهورية مشاورات لاختيار مرشح بديل خلال المهلة الدستورية، بحسب ما جاء في بيان صادر عن مكتبه.

ولدى رئيس الجمهورية، بعد اعتذار علاوي، مهلة 15 يوما لاقتراح مرشح لتشكيل حكومة جديدة. فيما لم يحسم “قانونياً” بعد اذا ما كان لرئيس الجمهورية هذه المرة الحق الدستوري في فرض مرشح جديد لتشكيل حكومة، من دون أن يطلب رأي الكتل البرلمانية الكبرى.بدوره يقول كاظم السهلاني، وهو ناشط واكاديمي، ان امام ساحات الاحتجاج – بعد انسحاب رئيس الوزراء المكلف- “فرصة ذهبية” لمنع القوى السياسية من اعادة “سيناريو تكليف محمد توفيق علاوي”.

ويصر المتظاهرون، منذ شهر تشرين الاول الماضي، على رحيل ومحاسبة كل النخبة السياسية المتهمة بالفساد وهدر أموال الدولة، والتي تحكم منذ اسقاط نظام صدام حسين، عام 2003.

كرم المتظاهرين

ويضيف السهلاني، في اتصال مع (المدى) ان “المتظاهرين كانوا كرماء جدا، حيث منحوا الاحزاب مساحة كبيرة لاختيار مرشح جديد لرئاسة الوزراء، لكن اثبتوا فشلهم”.

واسقطت ساحات الاحتجاج، عدد من الاسماء المرشحة، قبل تكليف علاوي، ابرزهم، وزير التعليم العالي قصي السهيل، والنائب محمد شياع السوداني، ومحافظ البصرة اسعد العيداني.

ويقول الناشط المدني، ان على المتظاهرين تغيير قواعد اللعبة الان، و”الانتقال من اعطاء مواصفات للمرشح الى تقديم حزمة من الاسماء ودعمهم بشكل مباشر للوصول الى رئاسة الحكومة”. وشهدت ساحة التحرير، في الاشهر الماضية، محاولات لطرح عدة اسماء، مثل القائدين العسكريين عبد الوهاب الساعدي، وعبد الغني الاسدي، ورئيس هيئة النزاهة السابق رحيم العكيلي، وعدد من الاكاديميين.

لكن ظلت هذه الاسماء، في اطار الشك بوقوف جهات سياسية – غالبا ما اتهم التيار الصدري بالوقوف وراء طرحها في الساحة- فلم تنل دعما موحدا من المحتجين، الذين قرر قسم كبير منهم الوقوف على الحياد.

لكن كاظم السهلاني يقول ان “القوى السياسية فشلت في مهمة اختيار رئيس وزراء، وفلشت في الاصلاح السياسي او التواصل مع الجمهور، لذلك يجب ان تنتقل هذه المهمة الى الشارع والى المتظاهرين”.

وكان السهلاني، وهو استاذ جامعي، قد رشح نفسه الشهر الماضي، لشغل منصب رئيس الوزراء، قبل تكليف محمد علاوي رسميا، فيما لحقه بعد ذلك علاء الركابي، الناشط المدني من الناصرية، الى الخطوة ذاتها.

البقاء على الحياد

واحتشد آلاف المتظاهرين وسط بغداد، نهار الجلسة المفترضة لتمرير الحكومة، للتعبير مجددا عن رفضهم القاطع لرئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي، وحكومته المرتقبة.

وتجمع المتظاهرون في ساحة “التحرير”، معقل الاحتجاجات المناهضة للحكومة والطبقة السياسية الحاكمة، وسط العاصمة، وجرت مصادمات مع القوات الامنية، اسفرت عن مقتل متظاهرين، وجرح العشرات.

والتحق بمتظاهري بغداد الآلاف من المحتجين الذين توافدوا منذ ساعات الصباح (الاحد الماضي)، من محافظات وسط وجنوبي البلاد، استجابة لدعوات ناشطين لتنظيم تظاهرة “مليونية” لتأكيد الرفض لعلاوي وحكومته والتعبير عن التضامن مع قتلى الاحتجاجات.

وبحسب سيف صالح، متظاهر في بغداد، ان المحتجين تداركوا سريعا الانقسام الذي نشأ، على اثر اتهامات وجهت الى الناشط علاء الركابي، بتنفيذ اجندة صدرية، لتمرير حكومة محمد علاوي، المدعومة من زعيم التيار مقتدى الصدر.

وقال صالح: “اندمج متظاهرو التحرير مع المحافظات، الذين انتقلوا من الكرخ الى الرصافة، وتوحدت المطالب ضد علاوي، ونجحت في النهاية في عدم تمرير حكومته”.

ويضيف المتظاهر المتواجد منذ اشهر في ساحة التحرير :”لانرى من الصحيح ان نتدخل في اختيار اسم محدد لرئاسة الحكومة، هذه ليست مهمتنا”، مبينا ان مهمة الاحتجاح “هي الحفاظ على زخم التظاهرات، والاستمرار بطلب ترشيح شخص مستقل ونزيه وغير مزدوج الجنسية”.