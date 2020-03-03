شركة طيران تجلي العراقيين العالقين في تركيا

أعلن المدير التنفيذي لشركة طيران التايلون التركية بكرة الشمري، الاثنين، عن إجلاء المواطنين العراقيين العالقين في تركيا.

وقال الشمري في بيان إنه “بعد جهود مبذولة مع الجهات المختصة من الجانب التركي والعراق والاتفاق مع سلطة الطيران التركي تم تسيير رحلات من قبل خطوط طيران التايلوند التركية (( Tailwind Airlines )) من مطارين اسطنبول وسامسونج الى (بغداد واربيل والبصرة) لإجلاء المواطنين العالقين في الاراضي التركية بعد تعليق الرحلات بين تركيا والعراق بسبب انتشار فايروس كورونا”.

وأضاف أن “شركة الطيران قامت بأخذ فرق من المسافرين لتأمين عودتهم بسبب ان العودة من الاراضي العراقيه ستكون خالية من المسافرين بسبب حظر دخول العراقيين مؤقتاً للأراضي التركية للسبب المذكر اعلاه وتم انطلاق اول رحلة من مطار اسطنبول الى البصرة بتاريخ اليوم”.

وأكد الشمري، أن “الرحلات ستستمر بواقع ثلاث طائرات يومياً”، مشدداً أنه “تم ارجاع اليوم ٣٣٦ مسافر عراقي الى ارض العراق وبأسعار مخفضة لجميع المواطنين لتسهيل عودتهم لأرض الوطن، رغم تكبد شركتنا للخسائر المادية لارتفاع سعر العودة بسبب الاوضاع وانتشار فيروس كورونا بعدد من دول العالم”.