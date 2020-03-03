عملية عسكرية لتطهير صحراء تربط بين 3 محافظات

اعلنت هيئة الحشد الشعبي، امس الاثنين، المباشرة بتنفيذ عملية “علي الهادي” لتطهير الصحراء الرابطة بين محافظات نينوى وصلاح الدين والانبار.

وقالت الهيئة في بيان إن “قيادة عمليات نينوى للحشد الشعبي وقوات الجيش باشرت، بتنفيذ عملية علي الهادي لتطهير الصحراء الرابطة بين نينوى وصلاح الدين والانبار”، مبينة أن “العملية تمتد في الجزيرة الكبرى بين تلك المحافظات لتطهيرها من المجاميع الإجرامية”.

وأضافت ان، “الألوية 15، 25، 44، وفوج القوات الخاصة للحشد وأقسام قيادة العمليات الساندة بالإضافة إلى قطعات من الجيش العراقي وطيران الجيش شاركوا بالعملية”.

كما أعلن الحشد الشعبي، بعد ساعات من انطلاق العملية، تدمير مضافة لتنظيم “داعش”.

وقال إعلام الحشد، إن “قوات الحشد الشعبي والجيش يواصلان تقدمهما ضمن عمليات علي الهادي في الجزيرة الكبرى الممتدة بين محافظات الانبار وصلاح الدين والموصل”.

وأضاف، أن “قوة من اللواء السادس عثرت على مضافة ل‍داعش تحوي مواد طبية ولوجستية ودراجة نارية”، متابعاً أن “قواتنا تواصل تقدمها وفق الخطط المرسومة لتحقيق جميع أهدافها”.

كما اعلنت هيئة الحشد الشعبي، عن تدمير انفاق ومضافات لـ”داعش” قرب الثرثار.

وذكرت الهيئة في بيان أن “مديرية مقاتلة الدروع في هيئة الحشد الشعبي، تمكنت من تدمير مضافات وانفاق لداعش الارهابي ضمن عمليات علي الهادي الامنية قرب الثرثار”.

وأضاف البيان أن “الكتيبة الرابعة في المديرية شاركت الى جانب الالوية السادس و35 و51 في محافظة صلاح الدين، واستهدفت الكتيبة مخابئ وانفاق الارهابيين بالسلاح المباشر”.