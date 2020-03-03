قيادي في الحكمة يكشف عن آلية لتشكيل الحكومة خلال 72 ساعة

كشف القيادي في تيار الحكمة، صلاح العرباوي، اليوم الاثنين، عن آلية لتشكيل الحكومة العراقية المقبلة خلال 72 ساعة فقط.

وقال العرباوي في تغريدة بموقع تويتر : “في الأعراف الديمقراطية وفي الحكومات الائتلافية، اذا فشلت الكتل الكبيرة بتقديم مرشح يحظى بموافقة بقية الكتل، فان الحق بتقديم مرشح آخر ينتقل الى الكتل الأخرى الأعلى فالأعلى “.

وأضاف العرباوي “اعتقد لو تم العمل بهذه الأعراف في العراق، فان الحكومة القادمة ستشكل في ظرف 72 ساعة”.

يشار الى أن رئيس الوزراء العراقي المكلف، محمد توفيق علاوي، أعلن ليلة أمس الأحد، انسحابه من التكليف بتشكيل الحكومة، عازياً السبب إلى أن “بعض الجهات السياسية ليست جادة بالإصلاح والإيفاء بوعودها للشعب ووضعت العراقيل أمام ولادة حكومة مستقلة تعمل من أجل الوطن”.