كورونا … وصديقي ثعلب ( نص فكري )

كورونا …

كيف أكتب عنه

ترى هل يستحق الكتابة

لا أتذكر أنني كتبت يوما عن الأشباح

أنا أكتب عن الثوار عن العشق والهوى عن فوضى يومياتي والصور المعلقة على جدران غرفة الأبعاد والملح وبيروت وسانتاكلارا وفاليتا وسيسيليا وريتسوس وأوريليوس ودرويش والقاسم ونزار

وأكتب عن الحثالة والرعاع أيضا

صديقي الثعلب

يسأل

تكتب عن الحثالة والرعاع ولا تكتب عن الأشباح ما الفرق

قلت

الأشباح لا تتنمر

كورونا …

هل هو سلاح بيولوجي أم تنين صغير ولد بالصدفة في حي صيني

ما قبل كوفيد -19

يشير الى ان العالم دخل بشكل غير مباشر في دوامة الحرب

حرب المال والسلطة

اذن لا دخل لمرقة الخفافيش وشوربة الثعابين بالرواية

الرواية قديمة لكن الأشخاص الأماكن التواريخ كل هذا تغير

الرواية أستبدلت الرصاص والقنابل والصواريخ بالفطريات والبكتيريا والجراثيم

كاتب الرواية وضع كل حرف في المكان الصحيح وكل كلمة في السطر المناسب وأختار زوايا للهوامش شبيهة بالتي توضع فيها الحواشي

كاتبها الان في صراع مع البطل

البطل الذي كتب عنه دون ان يقرأ عنه

لذا قرر أن يقرأ عن البطل

هذه الحالة لا تحدث للكاتب الا عندما يشعر أن نصه مظلم

النص الذي لم يقرأ عن الماوية هو نص مظلم

كورونا …

دمية رثة من دمى الإمبريالية

الهدف منها تكسير عظام الحضارة الانسانية

للوصول الى الجانب الاخر من الثروة

الإقتصاد والثقافة والعلم

ايطاليا المانيا فرنسا اسبانيا

حيث يوجد فيها حضور قوي وواسع لليسار الثوري بالنسبة للإمبريالية الأمريكية تمثل تهديدا مباشرا لمصالحها وبرامجها وخططها

الاحصائيات تظهر ان المناطق الأكثر تضررا بهذا الفايروس تتحكم بها حكومات تشارك فيها أحزاب شيوعية وقوى اشتراكية أو قوانين اشتراكية أو انظمة مناهضة للأمركة من بعد الهوية والدين

صديقي الثعلب

يقول لي حدثني عن تاريخ اليسار الثوري في أوروبا

قلت

الألوية الحمراء

جماعة الجيش الأحمر

مجموعة العمل السري

الألوية الأممية

كورونا …

اري جان فنان سوري يملك صوتا حنونا ودافئا

ذاك الحنان والدفء يكبران عندما يجتمعان مع صوت انثوي نقي

تشاركه الفنانتان السوريتان نيرمين شوقي و رشا بلال في الأغاني وهي مزيج من الفلكور والتراث الكردي

في مقطع ما

يصدح صوت رشا بلال حيث ترسم حنجرتها الرونق والبهاء

( الترجمة من الكردية للعربية لكاتب النص )

*وقعنا في ايدي العدو

يا قلبي

بقينا تحت الجدران

يا قلبي

وضعونا في الزنازين

يا قلبي

باعونا للأعداء

يا قلبي

قتلونا لكن نحن لا نموت

يا قلبي*

المشروع الإمبريالي الأمريكي يواصل حصد أرواح البشر بشتى الطرق والوسائل

بالأمس قنبلة ذرية في اليابان وبعدها مجازر في فيتنام وحروب بالوكالة في الشرق الأوسط واليوم كوفيد -19

محاولات قرن الشيطان مستمرة لنشر الموت والدمار في كل بوصة من جهات العالم

لكن

محاولات الكفاح والنضال ايضا مستمرة

ايفان علي عثمان

شاعر وكاتب