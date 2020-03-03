مستشار حكومي: إعادة هيكلة الموازنة الحل الوحيد لتمريرها

أكد مظهر محمد صالح المستشار المالي لرئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي، الاثنين، أن الحل الوحيد لتمرير الموازنة هو إعادة هيكلتها، مبيناً أن العجز لا يحل إلا بتضحيات.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية عن صالح قوله، إن “هيكلة الموازنة وإعادتها للمربع الأول الحل الوحيد لإقرارها “، مبيناً أن العجز لا يحل إلا بعملية جراحية مالية وتحتاج لتضحيات”.

وأضاف أن “أمام مجلس النواب مهمة إعادة النظر في التشريعات الصادرة من 2003 إلى اليوم والتي ترتبت عليها تبعات مالية كبيرة غير قابلة للتغيير.

وأوضح صالح أنه “في حال عدم إعادة هيكلة الموازنة وإيجاد بدائل وحلول إخرى فأنه من المرجح عدم إقرارها هذا العام وتبقى الاستثمارات الحالية والمصروفات جارية وسيكون الإعتماد على حجم الإيرادات فقط”.

وتابع أن “العجز تجاوز الخمسين ترليون دينار ولا يوجب معوض له سوى الإستدانة والبلاد لا تتحمل ديوناً أخرى”.