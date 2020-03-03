وزارة عراقية تقلص الدوام الرسمي بنسبة 50%

ضمن إجراء الوقاية من فيروس كورونا، أوعز وزير النقل في العراق المهندس عبد الله لعيبي ، اليوم الثلاثاء 3-3-2020، بتقليص الدوام الرسمي بنسبة % 50 لمنسوبي الوزارة وتشكيلاتها من مجموع الكادر بالتناوب وحسب الحاجة للحد من انتشار فايروس كورونا وحفاظا على سلامة الموظفين .



وقال لعيبي: إن “هذا الإجراء جاء استنادا الى بيان لجنة الأمر الديواني رقم 55 لسنة 2020 وعملا بأحكام المادة 46 من قانون الصحة العام رقم 89 لسنة 1981 تقرر اتخاذ عدة اجراءات احترازية للوقاية من انتشار فايروس كورونا” .

واوضح لعيبي، أنه كما تم ايقاف العمل بنظام البصمة مؤقتا والتأكيد على منع التزاور والمراجعة بين اقسام الوزارة واعتماد البريد الالكتروني بدلا عن ذلك ،كذلك وجهنا بايقاف عقد المؤتمرات وورش العمل والاستعانة عنها بالبرامج والمواد المكتوبة وتوزيعها على المعنيين.