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الصحة العالمية تبث بشرى إلى العالم بصدد «كورونا»

الصحة العالمية تبث بشرى إلى العالم بصدد «كورونا»

أعلن مدير منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم، اليوم الثلاثاء، أنه يتم التعامل بنجاح مع فيروس «كورونا»، لافتا إلى أنه تم القضاء على خطر احتمال تطور  الفيروس  إلى وباء.

وقال أدهانوم في المؤتمر الصحفي اليومي للمنظمة لمتابعة تطورات فيروس «كورونا»، إنه جارٍ العمل على تطوير عدد من اللقاحات لمواجهة خطر كورونا.

لكنه أضاف أن معدلات الوفاة بسبب «كورونا» أعلى من تلك التي تحدث بسبب الإنفلونزا، لافتا إلى أن هناك أزمة قائمة بسبب النقص في المواد الطبية التي تساعد في مواجهة الفيروس.

وتشير آخر حصيلة إلى أن أكثر من 3000 شخص توفوا بالوباء، فيما أصيب قرابة 90 ألفا في أنحاء العالم، بحسب مصادر رسمية.

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