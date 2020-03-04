الصين ترسل أجهزة تنفس صناعي إلى العراق لمواجهة كورونا

أعلن رئيس الهلال الأحمر العراقي ياسين المعموري، الثلاثاء، عزم الصين إرسال مساعدات طبية خاصة بمواجهة فايروس كورونا إلى العراق، مبينا أن المساعدات تتضمن أجهزة تنفس صناعي ومستلزمات للفحوصات المختبرية.

وقال المعموري في بيان إن “رئيس الصليب الأحمر الصيني أبلغنا في مكالمة هاتفية بعزم الصين إرسال مساعدات طبية لتعزيز قدرة المستشفيات العراقية على مواجهة الفايروس”.

وأضاف، أن “المساعدات تتضمن أجهزة تنفس صناعي ومستلزمات للفحوصات المختبرية للكشف عن المرض وتجهيزات خاصة بالكوادر الصحية والطبية، وستسلم إلى وزارة الصحة العراقية”.