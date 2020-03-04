العبادي والحكيم يبحثان مساع اختيار بديل لرئاسة مجلس الوزراء

بحث رئيس ائتلاف النصر و رئيس تيار الحكمة سماحة عمار الحكيم، مساع اختيار بديل لرئاسة مجلس الوزراء.

وقال مكتب العبادي في بيان ان “رئيس ائتلاف النصر حيدر العبادي استقبل رئيس تيار الحكمة عمار الحكيم”.

واضاف انه “جرى خلال اللقاء بحث مجمل الاوضاع السياسية والامنية والاقتصادية ومساع اختيار بديل لرئاسة مجلس الوزراء خلال الفترة الدستورية المتبقية ومعالجة الاسباب التي ادت لوصول الاوضاع لما وصلت اليه حاليا وخطورتها على البلد”.

وتابع انه “تم التاكيد على اهمية اختيار شخصية مكلفة بتشكيل الحكومة باستطاعتها ايقاف الانحدار الكبير الذي تشهده العديد من القطاعات امنيا واقتصاديا وماليا والتهيئة للانتخابات المبكرة للتمهيد للمرحلة المقبلة التي عليها اصلاح الاوضاع ووضع البلد على الطريق الصحيح الذي يطالب به ابناء شعبنا”.