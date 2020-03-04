العراق يسجل اول حالة وفاة لمصاب بفيروس كورونا

افادت مصادر في اقليم كردستان العراق،اليوم الاربعاء، بتسجيل اول حالة وفاة بفيروس كورونا لمصاب كبير بالسن من محافظة السليمانية.

ونقلت وسائل اعلام كردية، عن مصادر في صحة السليمانية قولها، إن حالة الوفاة تعود لرجل دين في السليمانية، يبلغ من العمر 70 عاماً.

من جانبه قال الناطق الرسمي للصحة في السليمانية، ياد نقشبندي، لوسائل إعلامية كردية، إن “الوضع الصحي للمصاب السبعيني، لم يكن مستقراً، وخضع للعناية الطبية المشدد، إلا أنه لم يتحمل أعراض المرض وفقد على إثرها حياته.

وأعلنت وزارة الصحة في حكومة اقليم كردستان، في وقت سابق اليوم الاربعاء، تسجيل حالة اصابة جديدة ب‍فيروس كورونا في محافظة السليمانية، مشيرة الى أن التشخيص الجديد يعود لرجل يبلغ من العمر 70 عاما.

وتعد حالة الاصابة التي اعلنت اليوم الاربعاء، هي السادسة المكتشفة في اقليم كردستان، وجميعها في محافظة السليمانية لاشخاص كانوا في ايران.

وسجل العراق اصابة 32 شخصا منذ تسجيل أول حالة في 24 شباط الماضي، جميعها لاشخاص كانوا في ايران.