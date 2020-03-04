المنافذ تقدّم مقترحاً لإعطاء سقف زمني للوافدين العراقيين القادمين من ايران

قدّم رئيس هيئة المنافذ الحدودية عمر الوائلي، الثلاثاء، مقترحاً لإعطاء سقف زمني للوافدين العراقيين القادمين من إيران.

وذكر بيان للهيأة ان “الامانة العامة ل‍مجلس الوزراء استضافت لجنة الامر الديواني المرقم (55) الخاصة (بفايروس كورونا) المستجد، حيث عقد اجتماعاً موسعا لمديري الهيئات والتشكيلات الإعلامية في المؤسسات الحكومية بمشاركة رئيس هيأة المنافذ الحدودية، وذلك من أجل متابعة آخر المستجدات والتطورات المتعلقة لمنع انتشار الفايروس وإمكانية الوقاية منه، ودعم إجراءات وزارة الصحة، وأساليب التوعية من خلال توحيد الجهود”.

وأضاف أن “الوائلي قدّم تقريراً مفصلاً عن عمل المنافذ الحدودية ودورها الفعال في المرحلة الراهنة من خلال استنفار كافة كوادرها البشرية والفنية في مكافحة هذا الوباء المستجد”.

وأكد الوائلي، بحسب البيان، على” تقديم العديد من المقترحات تمثلت بإعطاء سقف زمني للوافدين العراقيين القادمين من ايران”، مشدداً على “ضرورة السيطرة على عملية التبادل التجاري اذا كانت هنالك خطورة في دخول البضائع”.

وتابع، انه “سيتم إيقاف عمل المنفذ الحدودي في حال عدم وجود إجراءات كاملة ودقيقة في مكافحة هذا الفيروس، وعلى اثر ذلك تم تشكيل لجنة برئاسة الأمين العام ل‍مجلس الوزراء وستعقد اجتماعها يوم غد للخروج بتوصيات ملزمة تكون دليل عمل لكافة المنافذ الحدودية هدفها هو حماية ابناء هذا البلد من هذا الوباء المستجد، وسوف يتم وضع آليات عمل واجراءات صارمة لمنع دخول وانتشار هذا الفيروس”.

وأوضح البيان، أنه “جاء في التوصيات قيام أمانة بغداد والجهات ذات العلاقة بالتنسيق بينهم وبين وزارة الصحة والبيئة لتوفير مواد التعقيم والتعفير لتعقيم المناطق العامة، الى جانب التنسيق مع منظمات المجتمع المدني لدعم الإجراءات الوقائية”.