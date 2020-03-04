اين الخلل؟

نعيم الهاشمي الخفاجي

الاخ الأستاذ الصديق عبدالرزاق السنجري ابو احمد والذي تربطني معه بعلاقة معرفة وصداقة عندما كنا في العراق أعاد نشر المنشور التالي ( راتب القاضي المتقاعد من المحكمة الاتحاية 10 مليون و350 الف.ومكرمة نهاية الخدمة 154 مليون و800 الف.. اكو هيج عدل بس بالعراق)؟؟؟؟ اقول من الذي شرع القوانين والقرارات للحصول على هذه الرواتب الضخمة والتي تفوق رواتب المتقاعدين في الدنمارك وأوروبا في إضعاف مضاعفة هل الذي شرع هذه القوانين المحتل الامريكي؟ واذا المحتل وهب كل هذه الامتيازات الرئاسات الثلاث والمجالس البلدية المحتل انسحب عام 2010 واحتفلنا في يوم السيادة ويمكن لعدد من زعماء الكتل الشرفاء يوجهون تابعيهم من النواب بتشريع قانون يقلل هذه الأموال ويشرعون قوانين تكون مقبولة من قبل الشارع الشعبي العراقي، القضاة لم يشرعوا لهم هذه الامتيازات وإنما الطبقة السياسية الحاكمة هي التي شرعت هذه القوانين، المتابع لصفحات الفيس بوك تجد النسبة العالية من النشطاء العراقيين يطرحون هذه الأمور لكن للاسف يعجزون عن طرح بديل افضل، نحن بحاجة إلى نقد بناء الغاية منه الإصلاح لا التدمير والخراب، في أوروبا أسست مدارس نقدية منها مدرسة فرانكفورت لنقد الواقع والموروث وإيجاد البديل الأفضل، لننظر الى الاتخابات الإسرائيلية نتنياهو فاز في 59 مقعد وازرق ازرق فاز في 54 وفازت القائمة العربية في 15 مقعد لكن كلا التحالفان يرفضان التحالف مع القائمة العربية المشتركة مطلقا، بينما قوائم شيعة العراق وتحالف فئات منها مع المكونات المذهبية والقومية لتكريس المحاصصة في أشكال متعددة.

نعيم عاتي الهاشمي الخفاجي

كاتب وصحفي عراقي مستقل.